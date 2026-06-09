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Παναθηναϊκός: Εκτός ο Ρογκαβόπουλος, θα το παλέψει ο Όσμαν, αμφίβολος ο Σλούκας

Ο Εργκίν Αταμάν ενημέρωσε για τα αγωνιστικά νέα του Παναθηναϊκού AKTOR ενόψει του τέταρτου τελικού του πρωταθλήματος απέναντι στον Ολυμπιακό

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Ρογκαβόπουλος

Ο Εργκίν Αταμάν, προπονητής του Παναθηναϊκού, ενημέρωσε για την κατάσταση των τραυματιών της ομάδας ενόψει του τέταρτου τελικού με τον Ολυμπιακό.

Όπως αποκάλυψε, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν θα αγωνιστεί, καθώς ο τραυματισμός που υπέστη στο τρίτο παιχνίδι αποδείχθηκε σοβαρός. Για τον Τζέντι Όσμαν, που έμεινε εκτός στον τρίτο τελικό με ενοχλήσεις στη μέση, ο Αταμάν τόνισε ότι η ομάδα θα περιμένει την αξιολόγηση του ιατρικού επιτελείου, με τον Τούρκο να θέλει να αγωνιστεί λόγω της κρισιμότητας του αγώνα.

Τέλος, για τον Κώστα Σλούκα, που αγωνίστηκε με πρόβλημα στο γόνατο στον προηγούμενο αγώνα, ο Τούρκος τεχνικός σημείωσε ότι δεν είναι σίγουρος για τη συμμετοχή του στον αυριανό τελικό, επισημαίνοντας την αβεβαιότητα γύρω από την ετοιμότητά του.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ο “Ρόγκα” δεν θα παίξει. Είχε έναν σοβαρό τραυματισμό. Οι διαιτητές έπρεπε να διακόψουν το παιχνίδι, είδαν ότι ο παίκτης είχε σοβαρό τραυματισμό. Ήταν σημείο-κλειδί. Και ο Ολυμπιακός είδε τον παίκτη κάτω και έπαιξε. Δεν ξέρω τι σκέφτηκε, δεν είναι δίκαιο.

Ο Ρογκαβόπουλος θα μείνει εκτός. Ο Οσμάν θα προσπαθήσει να είναι έτοιμος, θα μιλήσω με τον γιατρό. Ξέρω ότι θέλει να παίξει και ελπίζω ότι θα είναι στο κορτ. Ο Σλούκας έπαιξε με μεγάλο πρόβλημα στο γόνατο και δεν είμαι σίγουρος αν αύριο θα είναι έτοιμος».

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: ΚΑΕ Παναθηναϊκός Κώστας Σλούκας
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