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Ένας νεκρός σε βομβιστική επίθεση με παγιδευμένο όχημα στη Μόσχα - Δείτε βίντεο

Οι αρχές έχουν ήδη κινήσει ποινική διαδικασία για την υπόθεση, ενώ η ταυτότητα του νεκρού οδηγού δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί

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Βομβιστική επίθεση Μόσχα

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στα ανατολικά προάστια της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού.

Το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 5:30 το πρωί τοπική ώρα στην πόλη Μπαλασίχα, ανατολικά της ρωσικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, «εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε ενώ ένα όχημα BMW X3 κινούνταν κοντά σε πολυκατοικία».

«Ως αποτέλεσμα, ο οδηγός του οχήματος υπέστη πολλαπλά τραύματα και κατέληξε επί τόπου», ανέφερε η Ανακριτική Επιτροπή σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο Telegram.

Οι αρχές έχουν ήδη κινήσει ποινική διαδικασία για την υπόθεση, ενώ η ταυτότητα του νεκρού οδηγού δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

«Ανακριτές και εγκληματολόγοι, σε συνεργασία με τις επιχειρησιακές υπηρεσίες, πραγματοποιούν αυτοψία στον τόπο του περιστατικού. Το προσεχές διάστημα θα διαταχθεί σειρά αναγκαίων πραγματογνωμοσυνών, συμπεριλαμβανομένων ιατροδικαστικών και εξετάσεων εκρηκτικών υλών», ανέφερε η Ανακριτική Επιτροπή.

Η Επιτροπή δεν έκανε καμία αναφορά σε πιθανά κίνητρα της βομβιστικής επίθεσης ούτε υπέδειξε υπόπτους.

Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί αρκετές επιθέσεις υψηλού προφίλ με βόμβες και άλλα μέσα στη Μόσχα, οι οποίες έχουν συνδεθεί με τον συνεχιζόμενο πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

Τον Δεκέμβριο του 2025, ο Ρώσος αξιωματικός αντιστράτηγος Φανίλ Σαρβάροφ σκοτώθηκε όταν εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε κάτω από αυτοκίνητο στη νότια Μόσχα. Οι Ρώσοι ερευνητές απέδωσαν την επίθεση στις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Έναν χρόνο νωρίτερα, ο αντιστράτηγος Ιγκόρ Κιρίλοφ και ο βοηθός του, Ιλία Πολικάρποφ, σκοτώθηκαν όταν βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε ηλεκτρικό πατίνι εξερράγη έξω από πολυκατοικία στη νοτιοανατολική Μόσχα. Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ανέλαβε αργότερα την ευθύνη για τη δολοφονία.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: βομβιστική επίθεση Μόσχα Ρωσία Πόλεμος στην Ουκρανία
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