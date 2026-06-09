Πόσο κοστίζουν φέτος οι διακοπές σε Ύδρα και Σπέτσες;

Η εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ και καταγράφει τις τρέχουσες τιμές σε καταλύματα, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης ενόψει της τουριστικής περιόδου.

Διερευνώνται οι τιμές διαμονής ανά κατηγορία, η διαθεσιμότητα και οι διαφοροποιήσεις μεταξύ οικονομικών και πολυτελών επιλογών.

Παράλληλα, καταγράφονται ενδεικτικές τιμές σε εστιατόρια, ταβέρνες και καφέ, καθώς και το κόστος βασικών γευμάτων και προϊόντων. Ακόμα, η εκπομπή φιλοξενεί δηλώσεις από επαγγελματίες και επισκέπτες για την εικόνα της αγοράς και τη σχέση τιμής–ποιότητας.

Δείτε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί:

Πηγή: skai.gr

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