Στη σύλληψη ενός 21χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε μετατρέψει τις Φοιτητικές Εστίες της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου σε ορμητήριο διακίνησης ναρκωτικών, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία το απόγευμα της Κυριακής (7/6).

Η επιχείρηση και η καταδίωξη

Η σύλληψη ήρθε ως αποτέλεσμα συντονισμένης επιχείρησης των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καισαριανής.

Οι αρχές αξιοποίησαν συγκεκριμένες πληροφορίες που έφτασαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καισαριανής αναφορικά με νεαρό άνδρα που διακινεί ναρκωτικές ουσίες στις Φοιτητικές Εστίες της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου.

Όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 21χρονο έξω από τις εστίες, εκείνος στη θέα τους επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας προς τις Φοιτητικές Εστίες όμως οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

111 συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 193 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, έτοιμες προς διακίνηση,

το χρηματικό ποσό των 65 ευρώ και

κινητό τηλέφωνο.

Γνώριμος των Αρχών

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 21χρονος έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

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