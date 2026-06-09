Μουντιάλ 2026: Μισθοί... ποδοσφαιριστών για τους διαιτητές της διοργάνωσης

Περισσότερα χρήματα σε ένα μήνα κι από όσα παίρνουν αρκετοί επαγγελματίες ποδοσφαιριστές σε ένα χρόνο, θα εισπράξουν οι διαιτητές του Παγκοσμίου Κυπέλλου που ξεκινά σε κάποιες ώρες στα γήπεδα του Μεξικό, του Καναδά και των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, οι διαιτητές του Μουντιάλ θα λάβουν αμοιβή - ρεκόρ ύψους 100.000 δολαρίων μόνο για τη συμμετοχή τους στο τουρνουά. Το ποσό αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο από εκείνο που καταβλήθηκε στους διαιτητές του Μουντιάλ του 2014 στη Βραζιλία.

Η σημαντική αυτή αύξηση αντανακλά τόσο τη διεύρυνση της διοργάνωσης σε 48 εθνικές ομάδες όσο και την αυξημένη πίεση και τον έλεγχο που συνοδεύουν το τουρνουά, ενώ παράλληλα δείχνει την πρόθεση της FIFA να προσελκύσει τους κορυφαίους διαιτητές του κόσμου.

Και αυτά τα χρήματα αφορούν μόνο τη βασική αμοιβή. Οι διαιτητές που θα παραμείνουν στη διοργάνωση κατά τη διάρκεια των νοκ άουτ αγώνων θα λάβουν επιπλέον μπόνους σε κάθε φάση, με εκείνους που θα οριστούν να διευθύνουν τον τελικό της 19ης Ιουλίου να αναμένεται να εισπράξουν το μεγαλύτερο ποσό.

Ανάμεσα στους επιλεγμένους, βρίσκονται δύο από τους κορυφαίους διαιτητές της Premier League, ο Μάικλ Όλιβερ (Michael Oliver) και ο Άντονι Τέιλορ (Anthony Taylor). Από τις υποχρεώσεις τους στην Premier League, το Κύπελλο Αγγλίας και το Champions League τη φετινή σεζόν, εκτιμάται ότι έχουν ήδη αποκομίσει περίπου 250.000 λίρες ο καθένας, καθώς θεωρούνται ίσως οι πιο ακριβοπληρωμένοι ρέφερι του πλανήτη.

Πηγή: skai.gr

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