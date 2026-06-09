Άνθρακας ο θησαυρός της κατασκοπείας στην περίπτωση του 56χρονου Γερμανού που συνελήφθη στα Χανιά το Σάββατο.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, το χόμπι του να φωτογραφίζει πολεμικό εξοπλισμό, ήταν αυτό που τον έβαλε σε περιπέτειες που όμως τελείωσαν γρήγορα καθώς αφέθηκε ελεύθερος άνευ όρων, μετά την απολογία του την Τρίτη.

Από την πρώτη στιγμή ο 56χρονος υποστήριξε ότι βρισκόταν στα Χανιά για οικογενειακές διακοπές με τη σύζυγο και την κόρη του, ενώ για τις στρατιωτικές φωτογραφίες που βρέθηκαν στην επαγγελματική του μηχανή, τόνιζε πως είναι το χόμπι του και πως δεν γνώριζε ότι δεν επιτρεπόταν η λήψη φωτογραφιών στη συγκεκριμένη περιοχή. Ο 56χρονος πέρασε το κατώφλι της Εισαγγελίας Πρωτοδικών λίγο μετά τις 10 το πρωί.

Υπενθυμίζεται πως στην επαγγελματική φωτογραφική του μηχανή βρέθηκε υλικό και από τις εγκαταστάσεις του στρατιωτικού αεροδρομίου στο Ακρωτήρι Χανίων με τον ίδιο να τονίζει ότι δεν υπήρχε πουθενά σήμανση ότι απαγορεύεται η φωτογράφηση.

Πηγή: skai.gr

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