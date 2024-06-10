Την πρώτη θέση θα καταλάμβανε η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση αν διεξάγονταν σήμερα εκλογές στη Γαλλία, χωρίς ωστόσο να συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, σύμφωνα με την πρώτη δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα μετά την απόφαση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να διαλύσει το κοινοβούλιο.

Το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν , RN, θα κέρδιζε 235 έως 265 έδρες στην Εθνοσυνέλευση, αυξάνοντας τες σημαντικά από τις 88 που έχει σήμερα. Ωστόσο, ο αριθμός είναι μικρότερος από τις 289 που απαιτούνται για την απόλυτη πλειοψηφία, σύμφωνα με την έρευνα της Toluna Harris Interactive for Challenges, M6 και RTL.

Η κεντρώα συμμαχία του Μακρόν θα μείωνε τον αριθμό των εδρών της στο μισό, από 250 σε 125-155, έδειξε η δημοσκόπηση. Τα αριστερά κόμματα θα μπορούσαν από κοινού να κερδίσουν 115 έως 145 έδρες.

Δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι η Εθνική Συσπείρωση θα σχημάτιζε κυβέρνηση, με ή χωρίς συμμαχία με άλλους . Άλλα σενάρια περιλαμβάνουν έναν ευρείας κλίμακας συνασπισμό κυρίαρχων κομμάτων.

Ακόμα κι αν η RN κερδίσει την πλειοψηφία στο γαλλικό κοινοβούλιο, ο Μακρόν θα παραμείνει πρόεδρος για άλλα τρία χρόνια και θα παραμείνει υπεύθυνος για την άμυνα και την εξωτερική πολιτική.

Αλλά θα έχανε τον έλεγχο της εγχώριας ατζέντας , συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής πολιτικής, της ασφάλειας, της μετανάστευσης και των οικονομικών, κάτι που με τη σειρά του που είχε αντίτυπο σε άλλες πολιτικές, όπως η βοήθεια προς την Ουκρανία, καθώς χρειαζόταν την υποστήριξη της κοινοβουλίου για να χρηματοδοτήσει τη βοήθεια του προϋπολογισμού της Γαλλίας .

«Είμαστε ακόμη σε σοκ», δήλωσε στο Reuters ο Εμανουέλ Πελερίν, βουλευτής από το κόμμα της Αναγέννησης του Μακρόν. "Όλα δείχνουν ότι το RN θα κερδίσει μια σχετική ή απόλυτη πλειοψηφία. Αλλά αυτό αναγκάζει τους Γάλλους να σκεφτούν τι διακυβεύεται."

Σε αυτό το πλαίσιο, τα πολιτικά κόμματα αγωνίζονται για να επιλέξουν υποψηφίους και να συζητήσουν πιθανές συμμαχίες.

Συμμαχία της ακροδεξιάς

Οι ηγέτες της RN Τζόρνταν Μπαρντέλα και Λεπέν είχαν συνομιλίες τη Δευτέρα με τη Μαριόν Μαρεσάλ του μικρότερου ακροδεξιού κόμματος Reconquete. Η Μαρεσάλ ήταν ανιψιά της Λεπέν και ήταν μέλος του κόμματός της πριν διαφωνήσουν.

Ο Μπαρντέλα είπε μετά τη συνάντηση ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες για τη δημιουργία συμμαχίας . Πρόσθεσε ότι συνομιλούσε επίσης με ορισμένα μέλη των συντηρητικών Le Republicains.

«Εύχομαι διακαώς να βρούμε τρόπους να ενωθούμε όλοι», είπε η Μαρεσάλ στους δημοσιογράφους.

Οι ηγέτες της γαλλικής αριστεράς, της σκληρής αριστεράς LFI (France Unbowed), Κομμουνιστές, Σοσιαλιστές και Πράσινοι - είχαν επίσης συνομιλίες.

«Δεν έχουμε χρόνο να χρονοτριβούμε», είπε στους δημοσιογράφους η Manon Aubry, του LFI. «Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να συναντηθούμε ξανά, να χτίσουμε το μέλλον και πάνω από όλα να πάμε και να κερδίσουμε».

Πηγή κοντά στον Μακρόν είπε ότι ο 46χρονος ηγέτης, του οποίου η εξουσία έχει μειωθεί από τότε που έχασε την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο πριν από δύο χρόνια, αν ότι υπήρχε πιθανότητα να κερδίσει ξανά την πλειοψηφία αιφνιδιάζοντας τους πάντες.

Για τη Λεπέν και τον Μπαρντέλα, η πρόκληση είναι να μετατρέψει τη δημοτικότητα σε νίκη. Η ψηφοφορία είναι πιθανό να περιστραφεί όχι μόνο από τη δυσαρέσκεια για την εξουσία του Μακρόν, το κόστος ζωής και τις μεταναστευτικές πολιτικές, αλλά και σχετικά με το εάν το RN μπορεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη για να ηγηθεί μιας μεγάλης ευρωπαϊκής κυβέρνησης.

Μεταξύ των πολιτικών που προτείνει το RN είναι οι υψηλότερες δημοσιονομικές δαπάνες , παρά το υψηλότερο γαλλικό χρέος, αυξάνοντας το κόστος χρηματοδότησης στις τράπεζες.

Το RN θέλει επίσης να εκδιώξει περισσότερους μετανάστες, να σταματήσει την επανένωση οικογενειών, να περιορίσει τα επιδόματα παιδικής μέριμνας στους Γάλλους πολίτες, να δώσει προτεραιότητα στους Γάλλους στην πρόσβαση σε κοινωνική στέγαση και θέσεις και να αποσύρει τη διαμονή για μετανάστες που είναι άνεργοι για περισσότερο. από έναν χρόνο.



Πηγή: skai.gr

