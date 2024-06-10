Ο ηγέτης της γαλλικής ακροδεξιάς Ζορντάν Μπαρντελά θα είναι ο υποψήφιος του κόμματός του, του Εθνικού Συναγερμού (RN), για την πρωθυπουργία στη Γαλλία, ανακοίνωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος του κόμματος Σεμπαστιάν Σενί.

«Ο Ζορντάν Μπαρντελά εξελέγη ευρωβουλευτής, άρα έχει ήδη το λαϊκό χρίσμα» και «είναι ο υποψήφιος μας για να πάει στο Ματινιόν», το όνομα της πρωθυπουργικής κατοικίας, δήλωσε ο Σενί στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL, την επομένη της ανακοίνωσης της διεξαγωγής πρόωρων βουλευτικών εκλογών μετά την επιτυχία της γαλλικής ακροδεξιάς στις ευρωεκλογές.

Εν τω μεταξύ, σε νεώτερη δήλωσή του μετά το αποτέλεσμα της Κυριακής ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι έχει εμπιστοσύνη στην ικανότητα των Γάλλων να επιλέξουν με τον δικαιότερο τρόπο για τους ίδιους και για τις μελλοντικές γενιές.

«Η μοναδική μου φιλοδοξία είναι να είμαι χρήσιμος για τη χώρα μας που αγαπώ τόσο πολύ» δήλωσε έπειτα από την ανακοίνωσή του για πρόωρες βουλευτικές εκλογές μετά την ιστορική νίκη του κόμματος της Λεπέν, μια κίνηση υψηλού ρίσκου που βυθίζει τη χώρα σε βαθιά πολιτική ασάφεια.

Τρεις εβδομάδες αστραπή αρχίζουν πριν από τον πρώτο γύρο στις 30 Ιουνίου και έπειτα τον δεύτερο στις 7 Ιουλίου, ακριβώς πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού (26 Ιουλίου - 11 Αυγούστου).

Οι επερχόμενες εκλογές θα έχουν υπερβολικά σοβαρές επιπτώσεις για την ιστορία της χώρας, σχολίασε ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ.

Έχουμε μερίδιο ευθύνης για τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, εκτίμησε ο Λεμέρ, ο οποίος δήλωσε ότι θα σκεφτεί αν θα είναι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής, αλλά υπενθύμισε ότι έχει ήδη πει ότι δεν θα ήταν υποψήφιος για περισσότερες από τρεις θητείες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.