Ο 28χρονος Ζορντάν Μπαρντελά (Jordan Bardella), ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος «Εθνικός Συναγερμός» στη Γαλλία που επικράτησε χθες στις ευρωεκλογές του κόμματος «Αναγέννηση» του Μακρόν είναι σήμερα το πρόσωπο της ημέρας - ένας 28χρονος φιλόδοξος πολιτικός, τον οποίο οι υποστηρικτές του θεωρούν πολιτικό φαινόμενο, αλλά οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι στερείται ουσίας.

Ο ηγέτης της γαλλικής ακροδεξιάς θα είναι υποψήφιος για την πρωθυπουργία στη Γαλλία, στις επερχόμενες εκλογές που θα διεξαχθούν σε δύο γύρους - ο πρώτος στις 30 Ιουνίου και ο δεύτερος στις 7 Ιουλίου, ακριβώς πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού (26 Ιουλίου - 11 Αυγούστου).

Το φαινόμενο Ζορντάν Μπαρντελά

Ο Μπαρντελά έχει ιταλικές ρίζες και μεγάλωσε σε φτωχή, μονογονεϊκή οικογένεια - μόνο με την μητέρα του.

Εγινε μέλος του ακροδεξιού κόμματος από τα 17 του και το 2022 ανέλαβε την ηγεσία του Εθνικού Συναγερμού από την Μαρίν Λεπέν , η οποία προσπαθούσε να απαλλάξει το κόμμα από το ρατσιστικό και αντισημιτικό στίγμα που είχε αφήσει ο πατέρας της και συνιδρυτής Ζαν-Μαρί Λεπέν.

Τότε δημοσιοποίησε λεπτομέρειες για την παιδική του ηλικία στον όγδοο όροφο ενός μιας εργατικής πολυκατοικίας στο Σεν-Σαιν-Ντενί, μια περιοχή με υψηλό ποσοστό εγκληματικότητας βορειοανατολικά του Παρισιού.

Ο χαρισματικός Μπαρντελά προβάλλει την ταπεινή καταγωγή του για να δείχνει ότι κατανοεί τις ανησυχίες των Γάλλων για την αγοραστική δύναμη, τη μετανάστευση, την ανασφάλεια. Μάλιστα, το προσεκτικά επιμελημένο προφίλ του Μπαρντελά έχει συντελέσει στην αναβάθμιση της εικόνας του RN, ενώ ο ίδιος διαθέτει 1,2 εκατομμύριο ακολούθους στο TikTok, προσελκύοντας συνεχώς νεαρούς ψηφοφόρους για το κόμμα.

«Αρχηγέ, ω αρχηγέ»

«Αρχηγέ, ω αρχηγέ, θέλουμε να μας καθοδηγήσεις», λέει το τραγούδι στην προεκλογική του ανάρτηση στο TikTok.

«Βουλευτής - φάντασμα», χωρίς πολιτική ουσία;

Οι επικριτές του τον κατηγορούν ότι περνάει υπερβολικά πολύ χρόνο βελτιώνοντας τη δημόσια εικόνα του και όχι αρκετό μελετώντας σημαντικά πολιτικά ζητήματα.

Η αριστερή ευρωβουλευτής Μανόν Ομπρί τον περιέγραψε ως "βουλευτή φάντασμα" επειδή την τελευταία πενταετία έχει απουσιάσει πολλές φορές από το ευρωκοινοβούλιο.

Και η άνοδός του δεν ήταν πάντα χωρίς αντιπαραθέσεις.

Ένα ρεπορτάζ γαλλικού τηλεοπτικού δικτύου υποστήριξε τον Ιανουάριο ότι ο Μπαρντελά χρησιμοποίησε έναν ανώνυμο λογαριασμό στο Twitter για να μοιραστεί ρατσιστικά μηνύματα όταν ήταν περιφερειακός σύμβουλος, ισχυρισμοί τους οποίους ο ίδιος διαψεύει κατηγορηματικά.

Μια ανάρτηση το 2017 από τον λογαριασμό "RepNat du Gaito" περιέχει μια ανάρμοστη φωτογραφία που χλευάζει τον Τεό Λουακά, έναν νεαρό μαύρο ο οποίος την χρονιά εκείνη είχε υποστεί σοβαρά πρωκτικά τραύματα από αστυνομικό γκλομπ, μετέδωσε το France 2.

Τον Ιανουάριο, γαλλικό δικαστήριο καταδίκασε σε ποινές με αναστολή τρεις αστυνομικούς για την απόφαση αυτή, μια σπάνια υπόθεση αστυνομικής βαρβαρότητας που φθάνει στα δικαστήρια.

Αλλοι αναλυτές επισημαίνουν ότι ο Μπαρντελά δεν έχει επαναστατικοποιήσει το αξιακό σύστημα του κόμματος, αλλά έχει προσδώσει στο κόμμα μια νεανική νότα.

«Δεν είμαι κατά της Ευρώπης»

Παρόλα αυτά, ο Μπαρντελά κέρδιζε συνεχώς έδαδος, μέχρι τον χθεσινό θρίαμβό του

Στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ο Μπαρντελά εμφανίστηκε ο νικητής της τηλεμαχίας στην οποία συμμετείχε απέναντι στην ελάχιστα γνωστή επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου του κόμματος του Μακρόν, Βαλερί Χαγιέ.

Προφανώς ενοχλημένος από τις επιδόσεις της Χαγιέ στο τηλεοπτικό ντιμπέιτ, ο πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ κονταροχτυπήθηκε με τον Μπαρντελά σε μια άλλη τηλεμαχία στις 23 Μαΐου και πέτυχε να του ασκήσει σημαντική πίεση σχετικά με την Ευρώπη.

Ο Ατάλ επιχείρησε να παρουσιάσει τον Μπαρντελά ως επικεφαλής ενός κόμματος χωρίς ουσία που δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την Ευρώπη.

«Δεν είμαι κατά της Ευρώπης. Είμαι κατά του τρόπου που λειτουργεί σήμερα η Ευρώπη», απάντησε ο Μπαρντελά.

Πηγή: skai.gr

