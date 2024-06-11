«Ήρθαμε να σας σώσουμε» - Νέο βίντεο από τη στιγμή της απελευθέρωσης ομήρων στη Γάζα

Το περασμένο Σάββατο, σε μια συντονισμένη επιχείρηση στην περιοχή Νουσεϊράτ της Γάζας, το Ισραήλ διέσωσε τέσσερις ομήρους, οι οποίοι είχαν απαχθεί από τη Χαμάς από το μουσικό φεστιβάλ «Nova» στις 7 Οκτωβρίου.

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης στην κεντρική Γάζα σκοτώθηκαν τουλάχιστον 300 εκτοπισμένοι άμαχοι Παλαιστίνιοι, οι περισσότεροι από τον καταυλισμό Νουσεϊράτ.

Νέο βίντεο από τη «χολιγουντιανή» διάσωση των ομήρων

Το Ισραήλ έδωσε χθες στη δημοσιότητα νέο βίντεο από τη στιγμή της διάσωσης των τριών ανδρών ομήρων Almog Meir Jan (21), Andrey Kozlov (27) και Shlomi Ziv (40), οι οποίοι κρατούνταν στο σπίτι μαχητή της Χαμάς, Abdallah Aljamal

Το βίντεο δείχνει Ισραηλινούς αξιωματικούς και ειδικούς πράκτορες να εισβάλλουν στο σπίτι και να φτάνουν στο δωμάτιο που βρισκόταν οι όμηροι.

Οι τρεις άνδρες καθισμένοι ο ένας δίπλα στον άλλο, κατατρομαγμένοι, φαίνεται να σκύβουν εν μέσω σφοδρών πυροβολισμών και εκρήξεων.

«Όνομα, όνομα», φωνάζει ο πρώτος αξιωματικός στους Meir Jan και Kozlov, οι οποίοι απαντούν με τα ονόματά τους. «Τρεις είναι στα χέρια μας», λέει ο αξιωματικός αφού τους αναγνωρίσει . «Όλα είναι εντάξει. Ήρθαμε να σας σώσουμε, Παραμείνετε ήρεμοι», τους λέει.

This is the moment the elite Yamam unit rescued former hostages Shlomi Ziv, Almog Meir Jan and Andrey Kozlov from captivity in Gaza.



Real life superheroes. pic.twitter.com/1fMGPu3xpz — Israel ישראל (@Israel) June 10, 2024

Στη συνέχεια, το βίντεο κόβεται και δείχνει τους τρεις ομήρους να βγαίνουν εσπευσμένα από το σπίτι, προς την ελευθερία τους, συνοδεία των ισραηλινών δυνάμενων ενώ γύρω τους πέφτουν σφαίρες.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.