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ΔΕΑΒ: Ποινή μία αγωνιστικής στον Παναθηναϊκό, πρόστιμο σε Γιαννακόπουλο

Γνωστές έγιναν οι αποφάσεις της ΔΕΑΒ για το Game 2 των τελικών, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να τιμωρείται με μία αγωνιστική για την επόμενη σεζόν. Πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

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Παναθηναϊκός - Μπάσκετ

Ένα 24ωρο μετά τις ποινές που επέβαλε ο ΕΣΑΚΕ στους Δημήτρη Γιαννακόπουλο και Νίκο Λεπενιώτη για τα γεγονότα του δεύτερου τελικού της Stoiximan GBL στο Telekom Center Athens, ήρθε η απόφαση και της ΔΕΑΒ.

Συγκεκριμένα η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας τιμώρησε την «πράσινη» ΚΑΕ με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών, η οποία ωστόσο θα τεθεί σε ισχύ από τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Παράλληλα, στον ισχυρό άνδρα του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ.

Θυμίζουμε πως ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ, χθες, τιμώρησε με ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για έναν μήνα τους Δημήτρη Γιαννακόπουλο και Νίκο Λεπενιώτη, ενώ, πέραν των δύο, επέβαλε πρόστιμο και στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός ΔΕΑΒ μπάσκετ
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