Του Μανώλη Κωστίδη

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης υποδέχθηκε η Ίμβρος τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος επισκέπτεται τη γενέτειρά του με αφορμή την ονομαστική του εορτή και τη συμπλήρωση σχεδόν 35 ετών στον Πατριαρχικό Θρόνο.

Υποδοχή με μπάντα και λουλούδια

Η υποδοχή του Οικουμενικό Πατριάρχη στο νησί ήταν ιδιαίτερα θερμή. Δεκάδες παιδιά τον καλωσόρισαν με τη μπάντα τους και δίνοντάς του λουλούδια. Μάλιστα, σε μια ιδιαίτερα ανθρώπινη και συγκινητική στιγμή, τα παιδιά προσέτρεξαν κοντά του φωνάζοντάς τον παππού, με τον Πατριάρχη να ανταποδίδει την αγκαλιά με εμφανή συγκίνηση.

Δείτε βίντεο:

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Ο Πατριάρχης Βουλγαρίας, συνοδεύει ήδη τον Οικουμενικό Πατριάρχη από την πρώτη στιγμή της άφιξής του στο νησί, ενώ ο Πατριάρχης Ρουμανίας αναμένεται να φτάσει στην Ίμβρο αύριο.

Πηγή: skai.gr

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