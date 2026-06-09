Νέο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας: Στο στόχαστρο οικονομία και στρατιωτικοί

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε την Τρίτη νέο πακέτο προτεινόμενων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο στοχεύει τους τραπεζικούς, ενεργειακούς και εμπορικούς τομείς της χώρας, με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση της οικονομίας της.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε κατά την παρουσίαση του 21ου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ ότι η ρωσική οικονομία «επιβραδύνεται αισθητά». Η ανακοίνωση έρχεται επτά εβδομάδες μετά την έναρξη ισχύος του προηγούμενου πακέτου κυρώσεων, το οποίο είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

«Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της, η Ρωσία έχει αποτύχει ξεκάθαρα να υποτάξει την Ουκρανία», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

Τα νέα μέτρα θα πρέπει πλέον να εγκριθούν ομόφωνα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να τεθούν σε ισχύ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να απαγορεύσει την είσοδο στο έδαφός της σε νυν ή πρώην στρατιωτικούς που έχουν υπηρετήσει στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Η πόρτα της Ευρώπης δεν θα πρέπει να είναι ανοιχτή για τους (πρώην ή νυν) μαχητές της Ρωσίας», έγραψε η Κάλας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Τα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνουν νέους περιορισμούς στις εξαγωγές προϊόντων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τη ρωσική αμυντική βιομηχανία, καθώς και νέους περιορισμούς στις εισαγωγές, με στόχο, όπως δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να «παγιωθεί η απεξάρτηση από τις ρωσικές εισαγωγές».

Το πακέτο κυρώσεων στοχεύει ακόμη 31 ρωσικές τράπεζες, καθώς και 20 τράπεζες σε τρίτες χώρες, οι οποίες κατηγορούνται ότι εξυπηρετούν πρόσωπα και οντότητες που βρίσκονται ήδη υπό κυρώσεις, με στόχο να «στερηθεί η Ρωσία τα μέσα χρηματοδότησης του πολέμου της» κατά της Ουκρανίας, όπως ανέφερε η Κάλας.

Παράλληλα, η ΕΕ σχεδιάζει να απαγορεύσει σε παρόχους υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων σε τρίτες χώρες να συμβάλλουν στην παράκαμψη των κυρώσεων.

Επιπλέον, οι Βρυξέλλες προτείνουν τη διατήρηση πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου, ώστε η Μόσχα να μην επωφεληθεί από την άνοδο των τιμών που θα μπορούσε να προκαλέσει το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν. Παράλληλα, προστίθενται νέες κυρώσεις σε πλοία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, ενώ αυστηροποιούνται τα μέτρα κατά όσων τα υποστηρίζουν.

Το νέο πακέτο στρέφεται επίσης κατά της Λευκορωσίας, η οποία συμμετέχει σε τελωνειακή ένωση με τη Ρωσία. Σύμφωνα με την ΕΕ, το καθεστώς του Μινσκ έχει λειτουργήσει ως δίοδος για την παράκαμψη των περιορισμών στο εμπόριο με τη Ρωσία.

Η φον ντερ Λάιεν υποστήριξε ότι οι κυρώσεις της ΕΕ έχουν μέχρι σήμερα αποδώσει, επικαλούμενη την πτώση του βιοτικού επιπέδου, τον υψηλό πληθωρισμό και την αύξηση της φορολογίας στη Ρωσία.

«Το τίμημα που πληρώνει η Ρωσία γίνεται βαρύτερο μέρα με τη μέρα. Και το πληρώνει κυρίως ο ρωσικός λαός», δήλωσε.



Πηγή: skai.gr

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