Γαλλία: «Δεν καταλαβαίνουμε τη λογική» του σχολίου του Τραμπ για τον Ζελένσκι

Το Παρίσι ειρωνεύεται τον Ντόναλντ Τραμπ... Η γαλλική κυβέρνηση δεν κατανοεί γιατί ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι υπεύθυνος για τη ρωσική εισβολή στη χώρα του και τον πόλεμο που προέκυψε, δήλωσε η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης την Τετάρτη.



«Δεν καταλαβαίνουμε τη λογική πολύ καλά», σημείωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Σοφί Πριμά, περιγράφοντας «τα ποικίλα, και συχνά ακατανόητα σχόλια του Προέδρου Τραμπ».



Η Πριμά είπε ότι ο Τραμπ έκανε μια σειρά από σχόλια για την Ουκρανία τις τελευταίες ημέρες χωρίς να συμβουλευτεί τους Ευρωπαίους συμμάχους του.

Ο Τραμπ προκάλεσε σάλο όταν κατηγόρησε τον Ζελένσκι ότι ξεκίνησε τον πόλεμο, αναφερόμενος στην εισβολή που εξαπέλυσε στις 24 Φεβρουαρίου 2022 η Ρωσία κατά της Ουκρανίας, και ότι είναι πολύ αντιδημοφιλής. Με αυτόν τον τρόπο απάντησε στις επικρίσεις του Ουκρανού ομολόγου του που κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι ξεκίνησε χθες στο Ριάντ με τη Ρωσία συνομιλίες για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία δηλώνοντας ότι διεκδικεί μία θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τη χώρα του και για τους Ευρωπαίους.

«"Σήμερα άκουσα 'ω, δεν προσκληθήκαμε.." Ε λοιπόν, ήσασταν εκεί εδώ και τρία χρόνια. Εσείς έπρεπε να βάλετε τέλος εδώ και τρία χρόνια. Δεν έπρεπε καν να το έχετε ξεκινήσει ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ αφήνοντας περιθώρια για όλες τις υποθέσεις σχετικά με τον βαθμό κατανόησης της πραγματικότητας εκ μέρους του.

Πηγή: skai.gr

