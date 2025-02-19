Το Ανώτατο Δικαστήριο της Σουηδίας αποφάσισε σήμερα πως η Γκρέτα Τούνμπεργκ και εκατοντάδες άλλοι ακτιβιστές δεν μπορούν να προχωρήσουν με μια αγωγή που σκοπό είχε να αναγκάσει το κράτος να λάβει πιο αυστηρά μέτρα κατά της κλιματικής αλλαγής.

Ακτιβιστές κατέθεσαν αγωγή στο 2022 σε κατώτερο δικαστήριο, υποστηρίζοντας πως το κράτος παραβιάζει δικαιώματα που κατοχυρώνονται στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με το μην κάνει αρκετά προκειμένου να περιορίσει την κλιματική αλλαγή ή να μετριάσει τα αποτελέσματά της.

Το κατώτερο δικαστήριο ζήτησε από το Ανώτατο Δικαστήριο το 2023 να διευκρινίσει κατά πόσον μια τέτοια αγωγή μπορεί να εκδικαστεί σε σουηδικό δικαστήριο -- ακολούθησε ένα αίτημα από το κράτος προς το δικαστήριο να απορριφθεί η υπόθεση.

«Ένα δικαστήριο δεν μπορεί να αποφασίσει ότι η Βουλή ή η κυβέρνηση πρέπει να λάβει οποιαδήποτε ειδική δράση. Τα πολιτικά σώματα αποφασίζουν ανεξάρτητα για το ποια ειδικά μέτρα για το κλίμα θα πρέπει να λάβει η Σουηδία», ανέφερε στη δήλωσή του το Ανώτατο Δικαστήριο.

Όμως το δικαστήριο πρόσθεσε πως δεν απέρριψε το ενδεχόμενο μια αγωγή, που θα διατυπωνόταν διαφορετικά, να μπορεί να γίνει δεκτή στη Σουηδία, καθώς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει πει πως ομάδες που πληρούν ορισμένες απαιτήσεις μπορεί να έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν αγωγές για την κλιματική αλλαγή.

«Το Ανώτατο Δικαστήριο αναφέρει στην απόφασή του ότι μια τέτοια υπόθεση θα μπορούσε μόνο να αφορά το κατά πόσον ατομικά δικαιώματα έχουν παραβιαστεί με βάση τη σύμβαση, όχι για το τι ειδικά μέτρα είναι υποχρεωμένο να λάβει το κράτος», ανέφερε.

Η ομάδα των 300 εναγόντων στην υπόθεση, που αποκαλούνται ομάδα Aurora, είχε ζητήσει από το κατώτερο δικαστήριο να διατάξει τη Σουηδία να κάνει περισσότερα προκειμένου να περιορίσει την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5 βαθμό Κελσίου.

Πέρυσι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έκρινε πως η ελβετική κυβέρνηση παραβίασε τα δικαιώματα των πολιτών της με την αποτυχία της να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή.

Όμως απέρριψε δύο άλλες υποθέσεις, περιλαμβανομένης μίας που είχαν καταθέσει έξι νέοι Πορτογάλοι σε βάρος 32 ευρωπαϊκών χωρών οι οποίες σύμφωνα με τους ενάγοντες απέτυχαν να αποτρέψουν την κλιματική αλλαγή. Το δικαστήριο αποφάνθηκε πως έπρεπε πρώτα να επιδιώξουν μια δικαστική απόφαση στην Πορτογαλία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

