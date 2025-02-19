Το ποσοστό εμπιστοσύνης στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στο 57%, ύστερα από τρία χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, και όχι στο 4%, όπως δήλωσε ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Ουκρανία.

Ιδιαίτερα επικριτικός, ο Αμερικανός πρόεδρος κατήγγειλε χθες τη μη διενέργεια εκλογών στην Ουκρανία ενώ η θητεία του Ζελένσκι έληξε τον Μάιο του 2024 και δήλωσε ότι ο Ουκρανός ομόλογός του βρίσκεται στο «4% της θετικής γνώμης».

Αλλά σύμφωνα με την τελευταία τηλεφωνική δημοσκόπηση του Διεθνούς Ινστιτούτου Κοινωνιολογίας του Κιέβου (KIIS), πάνω από το 57% των Ουκρανών δήλωσαν ότι εμπιστεύονται τον αρχηγό του κράτους, ένα ποσοστό αυξημένο σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024 (52%) και οριακά χαμηλότερο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024 (59%).

Σύμφωνα με δημοσκόπηση αυτή που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου από το ινστιτούτο, σε δείγμα 1.000 ανθρώπων που κατοικούν σε εδάφη που ελέγχονται από το Κίεβο, το 37% του πληθυσμού δεν εμπιστεύεται τον Ζελένσκι, συγκριτικά με το 39% τον Δεκέμβριο του 2024 και το 37% τον Σεπτέμβριο του 2024.

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι διατηρεί ένα αρκετά υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης στην κοινωνία» και «διατηρεί τη νομιμότητά του», κυρίως στο πλαίσιο πιθανών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, σχολίασε το ινστιτούτο KIIS σε ανακοίνωση.

Για την «πλειονότητα» των Ουκρανών, «οι εκλογές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μόλις ο πόλεμος τερματιστεί και η Ουκρανία θα έχει λάβει τουλάχιστον αξιόπιστες εγγυήσεις σε ό,τι αφορά την ασφάλεια», πρόσθεσε το ινστιτούτο.

Ο Ζελένσκι εξελέγη πρόεδρος τον Απρίλιο του 2019 με την υπόσχεση να δώσει τέλος στη σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία με τους φιλορώσους αυτονομιστές, που τελούσαν υπό την καθοδήγηση της Μόσχας, και να εξαλείψει τη διαφθορά.

Το ποσοστό της δημοτικότητάς του μειώθηκε στη συνέχεια, πριν αυξηθεί σχεδόν έως το 90% ύστερα από τη ρωσική εισβολή το 2022. Στη συνέχεια άρχισε να φθίνει.

Ο Ζελένσκι έχει υποστηρίξει πολλές φορές ότι είναι αδύνατον να διοργανωθούν εκλογές όσο είναι σε ισχύ ο στρατιωτικός νόμος, ενώ εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν διαφύγει στο εξωτερικό και το 20% της χώρας είναι υπό ρωσικό έλεγχο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

