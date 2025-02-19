Το ποσοστό αποδοχής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μειώθηκε λίγο τις τελευταίες ημέρες καθώς περισσότεροι Αμερικανοί ανησυχούν για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας με τον πρόεδρο να απειλεί χώρες με την επιβολή δασμών, προκύπτει από δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Η δημοσκόπηση που διήρκεσε έξι ημέρες και ολοκληρώθηκε χθες Τρίτη έδειξε ότι 44% των ερωτηθέντων εγκρίνει το έργο του Τραμπ στην προεδρία, από 45% που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό σε δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos στις 24-26 Ιανουαρίου.

Το ποσοστό δημοτικότητάς του βρισκόταν στο 47% σε δημοσκόπηση στις 20-21 Ιανουαρίου, δηλαδή λίγες ώρες αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Το ποσοστό των Αμερικανών που αποδοκιμάζουν την προεδρία του αυξήθηκε σημαντικά και στην τελευταία δημοσκόπηση φάνηκε ότι ανέρχεται σε 51% σε σύγκριση με 41% όπου βρισκόταν όταν ανέλαβε εκ νέου την εξουσία.

Ο Τραμπ έχει αρκετά υψηλό ποσοστό αποδοχής αναφορικά με την μεταναστευτική πολιτική του με 47% των ερωτηθέντων να επικροτούν τις θέσεις του, μεταξύ των οποίων και τα σχέδιά του για απελάσεις μεταναστών.

Το ποσοστό των Αμερικανών που θεωρούν ότι η οικονομία της χώρας κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση ανήλθε σε 53% σε αυτή τη δημοσκόπηση από 43% που ήταν σε εκείνη της 24-26 Ιανουαρίου.

Όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση, μόνο 32% των ερωτηθέντων εγκρίνουν τις επιδόσεις του προέδρου ως προς τον πληθωρισμό, ενώ 54% δήλωσαν αντίθετοι στους νέους δασμούς εισαγόμενων προϊόντων από άλλες χώρες και 41% τάχθηκαν υπέρ.

Η αύξηση των δασμών στα εισαγόμενα αγαθά από την Κίνα βρίσκει σύμφωνο το 49% και αντίθετο το 47%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

