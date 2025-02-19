Οι αυστριακές Αρχές εκτιμούν ότι απέτρεψαν επίθεση στον Δυτικό Σιδηροδρομικό Σταθμό της Βιέννης, με τη σύλληψη ενός 14χρονου Αυστριακού τουρκικής καταγωγής, υποστηρικτή του «Ισλαμικού Κράτους».

Σύμφωνα με το αυστριακό ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών, έπειτα από πληροφορία των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών, στελέχη των αυστριακών μυστικών υπηρεσιών και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και δυνάμεις της ομάδας Wega συνέλαβαν στις 10 Φεβρουαρίου τον 14χρονο στην περιοχή Βέρινγκ της Βιέννης και βρήκαν στην κατοχή του πολλά μαχαίρια, σκίτσα με τον σχεδιασμό επίθεσης εναντίον του σταθμού αλλά και αστυνομικών και σχέδια κατασκευής εκρηκτικού μηχανισμού - πυροκροτητή μιας βόμβας, την οποία επίσης σκόπευε να κατασκευάσει. Γερμανοί πράκτορες είχαν εντοπίσει στο TikTok το «ανησυχητικό» προφίλ του νεαρού με ισλαμιστικό περιεχόμενο και ενημέρωσαν σχετικώς τους Αυστριακούς συναδέλφους τους.

Ο 14χρονος συνελήφθη με εντολή της Εισαγγελίας της Βιέννης, ως ύποπτος για συμμετοχή σε τρομοκρατική ομάδα ή εγκληματική οργάνωση. Οι συνήγοροί του κάνουν λόγο για «παιδικά σκίτσα» και για «φαντασίωση που παρέμεινε στη σφαίρα της φαντασίας».

Με αφορμή τη σύλληψη του 14χρονου, το υπουργείο Εσωτερικών επισήμανε ότι η εξάπλωση της ισλαμιστικής προπαγάνδας στον ψηφιακό χώρο αυξάνεται συνεχώς και χρησιμεύει ως «πηγή έμπνευσης για τρομοκρατικές ενέργειες». Ιδιαίτερα κινδυνεύουν οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

