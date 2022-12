Γαλλία: Δέκα νεκροί, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, από μεγάλη φωτιά στη Λυών

Τα παιδιά είναι ηλικίας από 3 έως 15 ετών

Δέκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά, έχασαν τη ζωή τους μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής σε κτίριο κατοικιών στο Vaulx-en-Velin, κοντά στη Λυών στην κεντροανατολική Γαλλία.

Οι πρώτες πληροφορίες από τις τοπικές αρχές αναφέρουν πως τα πέντε παιδιά, είναι ηλικίας από 3 έως 15 ετών. Οι τραυματίες ανέρχονται σε 14 εκ των οποίων οι 4 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι η φωτιά ξέσπασε σε επταώροφη πολυκατοικία στη συνοικία Mas du Taureau.

Σύμφωνα με τον Guardian oι τοπικές αρχές της Λυών ενημερώθηκαν στις 3.12 π.μ. και στις 3.25 π.μ.

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 03:00 (τοπική ώρα, 04:00 ώρα Ελλάδας) σε μια επταώροφη πολυκατοικία στην κοινότητα Βοξ-αν-Βελέν. Οι φλόγες ξεκίνησαν από το ισόγειο και επεκτάθηκαν προς τους ορόφους.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν σχεδόν 170 πυροσβέστες και δύο απ' αυτούς τραυματίσθηκαν ελαφρά στη διάρκεια της επιχείρησης, σύμφωνα με τη νομαρχία.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν δήλωσε επίσης πως τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα «Δεν γνωρίζουμε τα αίτια της πυρκαγιάς ... υπάρχουν αρκετά σενάρια και θα διεξαχθεί έρευνα», δήλωσε , προσθέτοντας πως βρίσκεται σε επικοινωνίαμε τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο αρμόδιος υπουργός Ολιβιέ Κλάιν πρόκειται να μεταβεί σήμερα το πρωί στον τόπο της πυρκαγιάς.

