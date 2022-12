Τουρκία: Βομβιστική επίθεση με εννέα τραυματίες στο Ντιγιάρμπακιρ - Τρομοκρατία βλέπουν οι αρχές - Φωτό - Βίντεο

Τρομοκρατικό χτύπημα σημειώθηκε στις 6.10 (ώρα Ελλάδας) στη νοτιοανατολική Τουρκία στην επαρχία του Ντιγιαρμπακίρ σύμφωνα με τις αρχές. Οχτώ αστυνομικοί και ένας πολίτης έχουν τραυματιστεί. Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου 10 χιλιόμετρα νότια από το κέντρο της Ντιγιαρμπακίρ, της πρωτεύουσας και μεγαλύτερης πόλης της ομώνυμης επαρχίας, όπου το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ανήκει στην κουρδική μειονότητα.

Η επίθεση σημειώθηκε με την τακτική του παγιδευμένου με εκρηκτικά οχήματος, που εξερράγη την ώρα που περνούσε λεωφορείο που μετέφερε αστυνομικούς ανέφερε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι "συνελήφθησαν δύο άτομα που θεωρούνται δράστες του περιστατικού".

Από πλευράς του, ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κότζα ανακοίνωσε ότι "η γενική κατάσταση των τραυματιών μας που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στα νοσοκομεία είναι καλή", και τους ευχήθηκε καλή ανάρρωση.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης ως αυτό το στάδιο. Κουρδικές, ακροαριστερές καθώς και ισλαμιστικές οργανώσεις έχουν προχωρήσει στο παρελθόν σε βομβιστικές ενέργειες στην Τουρκία, και η αντίδραση της Άγκυρας, που έχει ήδη ξεκινήσει επιχειρήσεις σε κουρδικές θέσεις στη Συρία και το Ιράκ μετά την τρομοκρατική επίθεση της Κωνσταντινούπολης αναμένεται σκληρή.

Τον περασμένο μήνα, έκρηξη βόμβας στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους. Δεκάδες ύποπτοι, ανάμεσά τους μια γυναίκα από τη Συρία, συνελήφθησαν.



Η Τουρκία κατηγόρησε κούρδους αυτονομιστές αντάρτες για την ενέργεια, αλλά δεν υπήρξε ούτε σε αυτή την περίπτωση ανάληψη ευθύνης.

Απεναντίας, τόσο το Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK) όσο και οι Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG) αρνήθηκαν πως είχαν οποιαδήποτε ανάμιξη.

1/ #Turkey



A bomb exploded in a police car in southeastern Turkey



A car bomb was left on the side of the road in the village of Diyarbakir. The car exploded when the security services were passing by. pic.twitter.com/fMgQbKOG0W