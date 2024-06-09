Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα Κυριακή ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν σχετικά με την αξιοποίηση κερδών από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να βοηθήσει την Ουκρανία.

Ο κοινός «οδικός χάρτης» που δημοσίευσαν οι δυο ηγέτες περιλαμβάνει δέσμευση για υποστήριξη των προσπαθειών με χρήση «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για να βοηθηθεί το Κίεβο.

Η αξιοποίηση κερδών από ρωσικά περιουσιακά στοιχεία έχει προκαλέσει ανησυχίες από ορισμένες χώρες, αλλά ένας αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ και οι εταίροι τους στο G7 σημειώνουν πρόοδο στο κομμάτι αυτό. Ο Μπάιντεν σημείωσε ότι εάν ο Πούτιν πετύχει στον πόλεμο του με την Ουκρανία, δεν θα σταματήσει εκεί. «Πρόκειται για πολύ περισσότερα από την Ουκρανία. Όλη η Ευρώπη θα απειληθεί, αλλά δεν πρόκειται να το αφήσουμε να συμβεί», είπε. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται δυνατές με την Ουκρανία. Στεκόμαστε με τους συμμάχους μας. Και στεκόμαστε με τη Γαλλία».

Πηγή: skai.gr

