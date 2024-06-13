Mark James: Πέθανε ο τραγουδοποιός των «Suspicious Minds» και «Always On My Mind»

Ο θρυλικός τραγουδοποιός Μαρκ Τζέιμς, ο οποίος έγραψε επιτυχίες που άντεξαν στον χρόνο, όπως το «Suspicious Minds» του Έλβις Πρίσλεϊ, πέθανε σε ηλικία 83 ετών.

Ο γεννημένος στο Τέξας μουσικός έφθασε στο νούμερο ένα στο chart στις ΗΠΑ με το τραγούδι «Hooked On A Feeling» και έγραψε επίσης το «Always On My Mind» του Έλβις Πρίσλεϊ.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, οι συνθέσεις του ηχογραφήθηκαν ή διασκευάστηκαν από καλλιτέχνες όπως οι Γουίλι Νέλσον, Μπιλ Γουίδερς, Μπρέντα Λι, Jay-Z, Pet Shop Boys.

Το 2000 ανακηρύχθηκε ένας από τους κορυφαίους τραγουδοποιούς του 20ου αιώνα μαζί με τους Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Έλτον Τζον και Χόλαντ – Ντόζιερ – Χόλαντ.

Ο Μαρκ Τζέιμς πέθανε στο σπίτι του στο Νάσβιλ του Τενεσί, στις 8 Ιουνίου.

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια του Τζέιμς ανέφερε ότι «η πληθωρική προσωπικότητά του γέμιζε όποιο χώρο βρισκόταν και το χαμόγελό του τον φώτιζε».

«Ήταν ένας συναρπαστικός αφηγητής που είχε το πιο γλυκό χαμόγελο, το πιο μεταδοτικό γέλιο και μια λάμψη στα μάτια που δεν έσβηνε ποτέ» τόνισαν.

Ηχογράφησε τη δική του εκδοχή του Suspicious Minds το 1968, με τους στίχους να είναι εμπνευσμένοι από τη δική του σχέση. Ο Τζέιμς ήταν παντρεμένος, αλλά είχε ακόμα αισθήματα για την αγαπημένη του από την παιδική του ηλικία - η οποία ήταν επίσης παντρεμένη.

«Ήταν μια περίοδος σύγχυσης για μένα» είπε αργότερα στη Wall Street Journal. «Ένιωθα ότι και οι τρεις μας είχαμε πιαστεί σε αυτή την παγίδα από την οποία δεν μπορούσαμε να βγούμε».

Η δισκογραφική ήταν σίγουρη ότι η ηχογράφηση του Τζέιμς θα ήταν μια επιτυχία, αλλά απέτυχε να μπει στο chart.

Έναν χρόνο αργότερα, ο Έλβις Πρίσλεϊ μπήκε στο στούντιο, στο οποίο εργαζόταν ο Τζέιμς και ο σταρ έψαχνε νέο υλικό για ηχογράφηση. Προτάθηκε το «Suspicious Minds» και ο σταρ «ενθουσιάστηκε». Χρησιμοποιώντας σχεδόν την ίδια διασκευή με την αρχική του Τζέιμς, ο Έλβις Πρίσλεϊ οδήγησε το τραγούδι στο νούμερο ένα το 1969 - αναζωογονώντας την καριέρα του.

Ο Μαρκ Τζέιμς συνεργάστηκε με τον βασιλιά του ροκ εντ ρολ στις επιτυχίες «It’s Only Love», «Moody Blue», «Raised on Rock» και στην πιο γνωστή «Always On My Mind».

Τη μπαλάντα που ηχογράφησε πρώτα η Μπρέντα Λι μετά η Γκουέν ΜακΚρέι έγραψε ο Μαρκ Τζέιμς μαζί με τον Τζόνι Κρίστοφερ και Γουέιν Κάρσον το 1971.

Ο Έλβις Πρίσλεϊ το διασκεύασε δυο χρόνια αργότερα, αρχικά ως τραγούδι της B πλευράς του άλμπουμ «Separate Ways».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

