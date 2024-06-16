Σοκ προκαλεί η είδηση πως ένας 90χρονος κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος 11χρονου κοριτσιού στη Σάρτη Χαλκιδικής. Ο 90χρονος οδηγήθηκε πριν από λίγο στην εισαγγελέα και του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Ο κατηγορούμενος παρέμεινε στο δικαστικό μέγαρο Πολυγύρου περίπου για μία ώρα και 15 λεπτά και του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κατάχρηση ανίκανης προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη, γενετήσιες πράξεις με ανήλικο που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη και παράνομη κατακράτηση.

Όπως γράφει το thesstoday.gr αύριο ο 90χρονος θα οδηγηθεί στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί και να αποφασιστεί αν θα προφυλακισθεί. Μέχρι την απολογία του παραμένει υπό κράτηση. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ όπως είπε ποτέ δεν θα πείραζε ένα αγγελούδι.

Σύμφωνα με τους συγγενείς, το κοριτσάκι βγήκε να παίξει και «χάθηκε» με τους γονείς να το αναζητούν. Το παιδί επέστρεψε στο σπίτι του δυο ώρες μετά κλαίγοντας.

Σύμφωνα με όσα λένε στην κάμερα της ΕΡΤ οι συγγενείς της ανήλικης το παιδί κατάφερε και έφυγε μόνο του από τα χέρια του ηλικιωμένου πήγε στο σπίτι κατευθείαν και είπε στη μητέρα της τι είχε συμβεί.

«Τρομοκρατημένο κατευθείαν μπήκε μέσα στο δωμάτιο. Κατευθείαν πήγα πίσω του. γιατί σε μένα μόνο μιλάει. Λέω παιδί μου τι έγινε. Θείε, λέει, άρχισε να με χαϊδεύει, να με πιάνει να με φιλάει και πήγα να φύγω και με κρατάει από το χέρι και με τραβάει μέσα στο σπίτι λέει. Άρχισα να κλαίω και έτσι μπόρεσα και έφυγα», όπως ανέφερε συγγενής του παιδιού.

Γονείς και συγγενείς πήγαν στο σπίτι του ηλικιωμένου να ζητήσουν το λόγο και εκείνος, όπως καταγγέλλουν, τους απείλησε με τσεκούρι και καραμπίνα.

