Τουλάχιστον 37.337 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 85.299 τραυματίστηκαν από την επίθεση του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς που διοικεί τον θύλακα.

Τουλάχιστον 41 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

