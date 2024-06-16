Τουλάχιστον 37.337 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 85.299 τραυματίστηκαν από την επίθεση του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς που διοικεί τον θύλακα.
Τουλάχιστον 41 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
