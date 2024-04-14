Βίντεο από το σύστημα αεράμυνας έδωσε στη δημοσιότητα το Ισραήλ, αναδεικνύοντας τον τρόπο που κατάφεραν να αναχαιτίσουν το 99% των ιρανικών drones που εκτοξεύθηκαν από την Τεχεράνη το Σάββατο το βράδυ.

Στην εικόνα φαίνεται ο στόχος, τα sahed που διέρχονται στην επικράτεια του Ισραήλ και οι ανατινάξεις που ακολουθούν.

Δείτε το βίντεο από το IDF:

This is what a 99% interception rate looks like. Operational footage from the Aerial Defense System protecting the Israeli airspace: pic.twitter.com/eAwcUPUDw2 — Israel Defense Forces (@IDF) April 14, 2024

Πηγή: skai.gr

