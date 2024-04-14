Λογαριασμός
Βίντεο από το ισραηλινό σύστημα αεράμυνας - Έτσι κατέστρεψαν το 99% των ιρανικών drones

Οι Ισραηλινοί δείχνουν το πώς αναχαίτισαν τόσο μεγάλο αριθμό drones μέσα σε λίγη ώρα

Σύστημα αεράμυνας

Βίντεο από το σύστημα αεράμυνας έδωσε στη δημοσιότητα το Ισραήλ, αναδεικνύοντας τον τρόπο που κατάφεραν να αναχαιτίσουν το 99% των ιρανικών drones που εκτοξεύθηκαν από την Τεχεράνη το Σάββατο το βράδυ.

Στην εικόνα φαίνεται ο στόχος, τα sahed που διέρχονται στην επικράτεια του Ισραήλ και οι ανατινάξεις που ακολουθούν.

Δείτε το βίντεο από το IDF: 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μεσανατολικό Ισραήλ Ιράν
