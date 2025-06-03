Σε εκατοντάδες απολύσεις προχωράει η Disney σε όλο τον κόσμο, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν οι εργαζόμενοι στα τμήματα κινηματογράφου, τηλεόρασης και οικονομικών.

Ο γίγαντας της ψυχαγωγίας βρίσκεται υπό πίεση, καθώς οι τηλεθεατές εγκαταλείπουν τις συνδρομές στην καλωδιακή τηλεόραση.

«Καθώς η βιομηχανία μας μετασχηματίζεται με γοργούς ρυθμούς, συνεχίζουμε να αξιολογούμε τρόπους για την αποτελεσματική διαχείριση των επιχειρήσεών μας, τροφοδοτώντας παράλληλα την πρωτοποριακή δημιουργικότητα και την καινοτομία που οι καταναλωτές εκτιμούν και περιμένουν από την Disney», δήλωσε εκπρόσωπος στο BBC.

Οι τελευταίες περικοπές θέσεων εργασίας έρχονται μετά από σημαντικές απολύσεις που ανακοινώθηκαν το 2023, όταν περίπου 7.000 εργαζόμενοι απολύθηκαν στο πλαίσιο μιας προσπάθειας του διευθύνοντος συμβούλου Μπομπ Ίγκερ να εξοικονομήσει 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι περικοπές θα επηρεάσουν πολλές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων μάρκετινγκ για τις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές μονάδες της.

Οι εργαζόμενοι στα τμήματα κάστινγκ και ανάπτυξης, καθώς και στα τμήματα εταιρικών οικονομικών της Disney θα επηρεαστούν επίσης.

«Έχουμε υιοθετήσει μια σχολαστική προσέγγιση για να ελαχιστοποιήσουμε τον αριθμό των εργαζομένων που επηρεάζονται», δήλωσε εκπρόσωπος. Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι καμία ομάδα δεν θα κλείσει εντελώς.

Η εταιρεία με έδρα την Καλιφόρνια απασχολεί 233.000 εργαζόμενους, με λίγο περισσότερους από 60.000 από αυτούς να εδρεύουν εκτός ΗΠΑ.

Η Disney κατέχει μια σειρά από εταιρείες σε ολόκληρο τον κλάδο της ψυχαγωγίας, όπως η Marvel, η Hulu και το ESPN.

Η εταιρεία ανακοίνωσε υψηλότερα από τα αναμενόμενα κέρδη τον Μάιο, με συνολικά έσοδα 23,6 δισ. δολάρια για τους πρώτους τρεις μήνες του έτους. Πρόκειται για αύξηση 7% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2024.

Ανέφερε ότι η ανάπτυξη τροφοδοτήθηκε από τους νέους συνδρομητές της υπηρεσίας streaming Disney+.

Η εταιρεία κυκλοφόρησε μια σειρά από νέες ταινίες φέτος, συμπεριλαμβανομένων των Captain America: Brave New World και Snow White.

