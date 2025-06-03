Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν, και ένα άτομο έχασε τη ζωή του στην Τουρκία, από τον ισχυρό σεισμό των 5,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα στα ανοιχτά της Ρόδου και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στα τουρκικά παράλια.

Σύμφωνα με το haberturk οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν πως υπάρχει ένας νεκρός και 69 τραυματίες.

Το θύμα φαίνεται πως είναι ένα 14χρονο κορίτσι το οποίο που υπέστη κρίση πανικού από τον σεισμό, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Μούγλας Ιντρίς Ακμπιγίκ και τον υπουργό Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια.

Ο σεισμός, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, έγινε αισθητός στη Μούγλα, καθώς και στη Σμύρνη και τις γύρω επαρχίες.

Ο υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε επίσης πως δεν υπήρξαν καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές και ότι η 14χρονη, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω κρίσης πανικού, έχασε τη ζωή της παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του ο κ. Γερλικάγια «στη Μούγλα και τις επαρχίες της, 14 από τους 69 πολίτες που πήδηξαν από ύψος λόγω πανικού έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου. 8 άτομα έλαβαν θεραπεία σε νοσοκομείο. Οι εξετάσεις και οι θεραπείες 46 πολιτών μας συνεχίζονται στα επείγοντα», ενώ εύχεται περαστικά και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Σημειώνεται πως η ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 02:17 τα ξημερώματα της Τρίτης στα ανοιχτά της Ρόδου.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο σεισμός είχε επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή 23 χιλιόμετρα βόρεια της Ρόδου και το εστιακό βάθος του υπολογίστηκε στα 62 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση αναστάτωσε τους κατοίκους των γύρω περιοχών, καθώς έγινε έντονα αισθητή στα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία Δωδεκανήσων, δεν έχουν αναφερθεί έως τώρα ζημιές από τον σεισμό.

Δείτε βίντεο από την ώρα που χτύπησε τη Ρόδο ο σεισμός:

Καθησυχαστικοί οι Έλληνες σεισμολόγοι – «Ήταν ο κύριος σεισμός», λέει ο Λέκκας

Ο καθηγητής γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας εμφανίστηκε καθησυχαστικός.

«Εκδηλώθηκε ένας σεισμός της τάξεως των 5,8. Καθοριστικό είναι το χαρακτηριστικό ότι ήταν ένας σεισμός της τάξεως των 57 χλμ. βάθος, το οποίο καθορίζει τα επόμενα. Δεν θα έχουμε πλούσια μετασεισμική ακολουθία, ήταν ο κύριος σεισμός αυτός και δεν προκλήθηκε τσουνάμι. Παρόλα αυτά, έγινε αισθητός σε μία πολύ μεγάλη ακτίνα», είπε ο κ. Λέκκας στο MEGA και σημείωσε πως: «Σε καμία περίπτωση δεν ανησυχούμε από αυτούς τους σεισμούς».

«Είναι έντονος γιατί επειδή είναι σε βάθος, από το βάθος αυτό βλέπει μεγαλύτερη επιφάνεια, αλλά τα κύματα αυτά δεν έχουν την ενέργεια που θα έπρεπε να έχουν έτσι ώστε να έχουμε ζημιές στην επιφάνεια», εξήγησε.

Παράλληλα, και ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, επισήμανε πως τέτοιοι σεισμοί χαρακτηρίζονται ενδιάμεσου βάθους και δεν ακολουθούνται από έντονη μετασεισμική ακολουθία.

«Ήταν ένας σεισμός που δεν έφερε κάποια ανησυχία ούτε στον επιστημονικό χώρο ούτε στον τοπικό πληθυσμό λόγω του μεγάλου βάθους που είχε. Ως εκ τούτου δεν υπήρχαν ζημιές, απλά υπήρχε η αίσθηση του σεισμού. Δεν είχαμε όμως κάποιες επιπτώσεις από τη δόνηση», ανέφερε.

Όχι και τόσο καθησυχαστικοί οι Τούρκοι σεισμολόγοι

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, οι Τούρκοι σεισμολόγοι αντίθετα, προειδοποίησαν πως μπορεί να σημειωθεί και σεισμός μεγαλύτερου μεγέθους και ζητούν την επιφυλακή του κόσμου.

Χαρακτηριστικά, Τούρκος σεισμολόγος δήλωσε στο CNN Turk πως «η περιοχή μεταξύ Ρόδου και Μαρμαρίδας είναι μια περιοχή που μπορεί να προκαλέσει και μεγαλύτερους σεισμούς».



