Φόβοι ότι οι συνομιλίες για το κλίμα στη G20 θα καταλήξουν σε αδιέξοδο Κόσμος 14:18, 08.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

9

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Τρία βασικά ζητήματα για το κλίμα θα βρεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο Νέο Δελχί