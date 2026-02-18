Κοινή δέσμευση Τραμπ - Στάρμερ για την προώθηση της ειρήνης στη Μ. Ανατολή

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Kιρ Στάρμερ, συνομίλησε το βράδυ της Τρίτης με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ενημέρωση της Downing Street.

Οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν την κοινή τους δέσμευση για την προώθηση της σταθερότητας και της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, σημειώνει το Reuters.

Επιπλέον, συζήτησαν για τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου.

Πηγή: skai.gr

