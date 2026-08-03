Οργή και αγανάκτηση έχει προκαλέσει στις τάξεις των πυροσβεστών οι εκτεταμένες κλοπές αυτοκινήτων τους, μέσα μάλιστα στον χώρο της υπηρεσίας τους στη Μαγούλα, όπως καταγγέλλει το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων σε ανάρτησή του στο Facebook.

Την ώρα που οι Πυροσβέστες δίνουν αδιάκοπα τη μάχη με τις μεγάλες πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια, επιχειρώντας κάτω από εξαιρετικά δύσκολες και εξαντλητικές συνθήκες, πυροσβέστες της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., επιστρέφοντας στην υπηρεσία μετά την ολοκλήρωση της αποστολής τους, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια απαράδεκτη εικόνα. Τα οχήματά τους, σταθμευμένα στον χώρο της υπηρεσίας, είχαν παραβιαστεί, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις είχαν αφαιρεθεί ακόμη και... οι τροχοί τους, αναφέρει στην ανάρτησή του το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων.

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει, για ακόμη μία φορά, τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη επιχειρησιακή μονάδα του Πυροσβεστικού Σώματος. «Το Σωματείο μας έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τις ακατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις και την παντελή έλλειψη βασικών υποδομών, σε έναν χώρο που φιλοξενεί περισσότερους από 300 πυροσβέστες, καθώς και το Μ.Ε.Τ.Π.Ε (Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων)» τονίζεται.

«Είναι αδιανόητο συνάδελφοι που επί ημέρες επιχειρούν με αυταπάρνηση για την προστασία της ζωής, των περιουσιών και του φυσικού πλούτου της χώρας να επιστρέφουν στην υπηρεσία τους και να βρίσκουν τις προσωπικές τους περιουσίες λεηλατημένες» επισημαίνεται.

Αναλυτικά η καταγγελία του Πανελληνίου Σωματείου Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

»Την ώρα που οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων δίνουν αδιάκοπα τη μάχη με τις μεγάλες πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια, επιχειρώντας κάτω από εξαιρετικά δύσκολες και εξαντλητικές συνθήκες, συνάδελφοι της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., επιστρέφοντας στην υπηρεσία μετά την ολοκλήρωση της αποστολής τους, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια απαράδεκτη εικόνα. Τα οχήματά τους, σταθμευμένα στον χώρο της υπηρεσίας, είχαν παραβιαστεί, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις είχαν αφαιρεθεί ακόμη και οι τροχοί τους.



»Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει, για ακόμη μία φορά, τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη επιχειρησιακή μονάδα του Πυροσβεστικού Σώματος. Το Σωματείο μας έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τις ακατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις και την παντελή έλλειψη βασικών υποδομών, σε έναν χώρο που φιλοξενεί περισσότερους από 300 πυροσβέστες, καθώς και το Μ.Ε.Τ.Π.Ε.



»Είναι ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ συνάδελφοι που επί ημέρες επιχειρούν με αυταπάρνηση για την προστασία της ζωής, των περιουσιών και του φυσικού πλούτου της χώρας να επιστρέφουν στην υπηρεσία τους και να βρίσκουν τις προσωπικές τους περιουσίες ΛΕΗΛΑΤΗΜΈΝΕΣ.



»Ποιος θα αποζημιώσει τους συναδέλφους που, μετά από όσα βιώνουν καθημερινά στην πρώτη γραμμή, επιστρέφουν και αντικρίζουν την προσωπική τους περιουσία κατεστραμμένη; Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτή την απαράδεκτη κατάσταση;



»Πόση ακόμη απαξίωση πρέπει να υποστεί ο Έλληνας πυροσβέστης; Πόσα ακόμη περιστατικά απαιτούνται για να δοθούν ουσιαστικές λύσεις;



»Το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων (ΠΑ.Σ.ΠΥ.Δ.Ε.) ζητά την άμεση λήψη μέτρων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, την προστασία της περιουσίας των συναδέλφων και τη συνολική αναβάθμιση των υποδομών της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε.



»Η αξιοπρέπεια και η ασφάλεια των πυροσβεστών δεν μπορούν να συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται ως ζήτημα δεύτερης προτεραιότητας.



»Φτάνει δεν αντέχουμε άλλο ζητάμε μόνο αξιοπρέπεια!!»

Πηγή: skai.gr

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