Ο θρύλος του ποδοσφαίρου Λιονέλ Μέσι δώρισε 80.000 ευρώ για την αποκατάσταση μιας περιοχής κοντά στη Μαδρίτη που καταστράφηκε από πρόσφατες πυρκαγιές.

Η Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, πρόεδρος της Κοινότητας της Μαδρίτης, επιβεβαίωσε τη δωρεά από τον πρώην αστέρα της Μπαρτσελόνα.

Γράφοντας στο X, η κα Ντίαθ Αγιούσο εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της, δηλώνοντας: «Ο Λέο Μέσι δώρισε 80.000 ευρώ για την ανοικοδόμηση της Σιέρα Οέστε της Μαδρίτης. Θέλω να τον ευχαριστήσω και να του πω ότι οι άνθρωποι της Μαδρίτης ελπίζουν να τον υποδεχτούν σύντομα για να του δώσουν το χειροκρότημα που του αξίζει».

Η περιοχή Σιέρα Οέστε, δυτικά της ισπανικής πρωτεύουσας, έχει υποστεί σημαντικές ζημιές από τις πυρκαγιές, με ευρεία καταστροφή γης και περιουσιών, και τους κατοίκους να αναγκάζονται να εκκενώσουν τις εστίες τους.

Ο Μέσι είναι ευρέως γνωστός για το φιλανθρωπικό του έργο, έχοντας ιδρύσει το Ίδρυμα Λέο Μέσι το 2007 για την υποστήριξη παιδιών και νέων μέσω πρωτοβουλιών υγείας, εκπαίδευσης και αθλητισμού.

Η γενναιόδωρη συνεισφορά του Μέσι έρχεται αφού επέστρεψε στη δράση για την Ίντερ Μαϊάμι το Σαββατοκύριακο, για τον πρώτο του αγώνα μετά την πρωταγωνιστική του παρουσία στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Μέσι σημείωσε οκτώ γκολ για την Αργεντινή στο Παγκόσμιο Κύπελλο, συμπεριλαμβανομένου ενός χατ-τρικ στον εναρκτήριο αγώνα της ομάδας στη φάση των ομίλων εναντίον της Αλγερίας.

Στη συνέχεια σκόραρε δύο γκολ εναντίον της Αυστρίας, ενώ βρήκε επίσης δίχτυα απέναντι στην Ιορδανία, το Πράσινο Ακρωτήριο και την Αίγυπτο, καθώς η Αργεντινή έφτασε στον τελικό για τρίτη φορά στα τελευταία τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα.

Ωστόσο, δεν μπόρεσαν να υπερασπιστούν τον τίτλο που κατέκτησαν το 2022, καθώς γνώρισαν την ήττα με 1-0 από την Ισπανία μετά την παράταση στον τελικό.

Ο Φεράν Τόρες έσπασε τις καρδιές των Αργεντινών με το νικητήριο γκολ του στην παράταση, και ο Μέσι ξεσπασε σε δάκρυα μετά το σφύριγμα της λήξης σε αυτό που μπορεί να αποδειχθεί το τελευταίο του παιχνίδι για την Αργεντινή.

Ο Μέσι δέχθηκε επίσης κριτική μετά τον τελικό επειδή φάνηκε να προσπαθεί να προκαλέσει την αποβολή του Ισπανού αμυντικού Μαρκ Κουκουρέγια επειδή κάλυψε το στόμα του ενώ μιλούσε.

Το περιστατικό συνέβη αφού ο Αργεντινός μέσος Έντσο Φερνάντες είχε αποβληθεί για ένα απρόσεκτο μαρκάρισμα στον Πάου Κουμπαρσί, αφήνοντας το έθνος της Νοτίου Αμερικής με 10 παίκτες.

Στη συνέχεια ο Μέσι εθεάθη να μιλά με τον Κουκουρέγια, πριν κάνει νοήματα για να εμπλακεί το VAR και να αποβάλει τον Κουκουρέγια επειδή κάλυψε το στόμα του. Το περιστατικό ελέγχθηκε και επιτράπηκε στον Κουκουρέγια να συνεχίσει να αγωνίζεται.

Πηγή: skai.gr

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