Ο πρωθυπουργός του Κατάρ επαινεί τις ΗΠΑ και το Ιράν για τις προσπάθειες ειρήνης στη Μέση Ανατολή

Μιλώντας δίπλα στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, (Τζέι Ντι Βανς) J.D. Vance, και τον ηγέτη του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ (Shehbaz Sharif), ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Αλ Θανί (Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani), ευχαρίστησε τόσο τις αμερικανικές όσο και τις ιρανικές αντιπροσωπείες για τις προσπάθειές τους να επιτύχουν ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

«Πιστεύω ότι όλοι σας αναδείξατε πόσο σημαντικό και ιστορικό είναι αυτό, όχι μόνο για την ασφάλεια της περιοχής, αλλά και για την ασφάλεια ολόκληρου του κόσμου και της παγκόσμιας οικονομίας», δήλωσε ο σεΐχης Μοχάμεντ.

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την ηγεσία και την αποφασιστικότητά σας που μας έφεραν σε αυτή την αίθουσα. Αυτή δεν είναι πραγματικά η κύρια γιορτή. Είναι απλώς η αρχή και εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία. Το Κατάρ θα παραμείνει αφοσιωμένο σε αυτή τη συνεργασία και θα συνεχίσει να στηρίζει αυτή τη διαμεσολάβηση μέχρι τέλους, μέχρι να καταλήξουμε σε μια λύση».

Πηγή: skai.gr

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