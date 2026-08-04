Ένα τυχερό δελτίο λότο που κέρδιζε 1 εκατομμύριο ευρώ βρέθηκε στα σκουπίδια στην Ιταλία, αφού η κάτοχός του, πανικόβλητη, ζήτησε τη βοήθεια των υπαλλήλων καθαριότητας του δήμου της για να το ανακτήσει, όπως έγινε γνωστό σήμερα από την εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων.

Το δελτίο «ως εκ θαύματος ήταν ακόμη ανέπαφο» όταν οι σκουπιδιάρηδες «χτένισαν» βουνά απορριμμάτων στο όχημά τους, είπε ο Ρομπέρτο Νίκολα Τοσκάνο, ο διευθυντής της εταιρείας SANB στην περιοχή της Απουλίας, στη νότια Ιταλία.

Ο Τοσκάνο εξήγησε ότι η γυναίκα πήγε την Κυριακή στο ψιλικατζίδικο της γειτονιάς της για να ελέγξει το δελτίο μετά την κλήρωση. Το μηχάνημα όμως της απάντησε ότι είναι «μη πληρωτέο», επειδή τα μικρά καταστήματα καταβάλλουν μόνο μικροποσά. Πιστεύοντας ότι, για άλλη μια φορά, έχασε, άφησε το δελτίο στο μαγαζί και έφυγε. Αφού επέστρεψε στο σπίτι της, ένα μέλος της οικογένειάς της ανακοίνωσε ότι είχαν κληρωθεί τα νούμερα που παίζει συνήθως.

Η οικογένεια έτρεξε στο μαγαζί, αλλά ανακάλυψε ότι το δελτίο είχε ήδη πεταχτεί στα σκουπίδια και είχε περάσει και το απορριμματοφόρο.

Η τύχη της γυναίκας χαμογέλασε για δεύτερη φορά: κατάφεραν να εντοπίσουν εγκαίρως το απορριμματοφόρο, να το σταματήσουν και να εξηγήσουν τι συνέβη.

Λόγω του κινδύνου από το βουνό των δυνητικά επικίνδυνων σκουπιδιών, οι υπάλληλοι το οδήγησαν στους χώρους μιας εταιρείας που είναι ειδικά εξοπλισμένη για τη διενέργεια ερευνών, είπε ο διευθυντής της SANB, που εδρεύει στο Μπιτόντο, κοντά στο Μπάρι. Επί μία ημέρα έψαχναν στα σκουπίδια και βρήκαν πολλά δελτία. Μεταξύ αυτών ήταν και το τυχερό, σε άψογη κατάσταση.

Όταν ο Τοσκάνο ανακοίνωσε στη γυναίκα ότι το βρήκαν, εκείνη ξέσπασε σε κλάματα από τη συγκίνησή της. «Θα την έπαιρνα αγκαλιά, αλλά μιλούσαμε στο τηλέφωνο», πρόσθεσε ο διευθυντής.

Πηγή: skai.gr

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