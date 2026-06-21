Η Γαλλία έθεσε σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τις στρατιωτικές δυνάμεις για τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών, περιόρισε την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους και ακύρωσε ορισμένες υπαίθριες αθλητικές εκδηλώσεις, καθώς ένα ισχυρό κύμα καύσωνα πλήττει μεγάλα τμήματα της Ευρώπης.

Περίπου το ένα τρίτο της Γαλλίας βρίσκεται την Κυριακή σε «κόκκινο συναγερμό» για υψηλές θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να αναμένεται να φτάσει έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η Δευτέρα θα είναι ακόμη θερμότερη.

Αρχές σε ολόκληρη την Ευρώπη ανακοίνωσαν σειρά μέτρων για τη μείωση των κινδύνων που προκαλεί ο καύσωνας. Στο Παρίσι, ο Πύργος του Άιφελ και άλλοι δημοφιλείς χώροι εγκατέστησαν σημεία δροσισμού με ψεκασμό νερού για το κοινό. Στη Ρώμη, τουρίστες αναζήτησαν ανακούφιση στα σιντριβάνια της πόλης, ενώ στη Χώρα των Βάσκων ακυρώθηκαν αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στη Γαλλία η ετήσια Γιορτή της Μουσικής, η οποία πραγματοποιείται την Κυριακή. Η πανεθνική γιορτή του θερινού ηλιοστασίου περιλαμβάνει χιλιάδες συναυλίες σε πλατείες, χώρους εκδηλώσεων και κλαμπ, προσελκύοντας και πολλούς επισκέπτες από το εξωτερικό.

Η γαλλική κυβέρνηση απαγόρευσε την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους στις περιοχές που βρίσκονται σε «κόκκινο συναγερμό» και κάλεσε τους διοργανωτές των εκδηλώσεων να περιορίσουν τη χρήση αλκοόλ, ώστε να αποσυμφορηθούν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι υγειονομικές δομές να επικεντρωθούν στους πιο ευάλωτους πολίτες.

Οι υψηλές θερμοκρασίες απειλούν χιλιάδες ζωές

Σε μια περιοχή όπου η χρήση κλιματισμού δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη, οι ακραίες θερμοκρασίες μπορούν να αποδειχθούν θανατηφόρες. Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό γραφείο του ΠΟΥ, περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι στην Ευρώπη έχασαν τη ζωή τους από αιτίες που σχετίζονται με τη ζέστη τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ενώ οι περισσότερες από αυτές τις απώλειες θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.

Οι επιστήμονες συνδέουν την αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων με την κλιματική αλλαγή, ενώ οι προβλέψεις των Ηνωμένων Εθνών δείχνουν ότι τα επόμενα χρόνια ενδέχεται να καταρριφθούν νέα ρεκόρ θερμοκρασίας.

Οι γαλλικές αρχές ανησυχούν ιδιαίτερα για τους άστεγους, τους ηλικιωμένους που διαμένουν σε γηροκομεία ή μόνοι στα σπίτια τους. Η ανησυχία αυτή έχει βαθιές ρίζες, καθώς περίπου 15.000 ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους στον καταστροφικό καύσωνα του 2003, γεγονός που σημάδεψε τη χώρα.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ενίσχυση της ετοιμότητας για πυρκαγιές, αυστηρότερη παρακολούθηση των υδάτινων αποθεμάτων που χρησιμοποιούνται για την ψύξη των πυρηνικών αντιδραστήρων και το κλείσιμο 845 σχολείων τη Δευτέρα.

Παράλληλα, ακυρώθηκαν ορισμένα δρομολόγια τρένων, ενώ ο εθνικός σιδηροδρομικός φορέας διέθεσε επιπλέον προσωπικό για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων στις γραμμές και στα ηλεκτρικά δίκτυα λόγω της ζέστης.

Ισπανία, Ιταλία και Γερμανία αντιμέτωπες με τον καύσωνα

Στην Ισπανία, μεγάλες περιοχές τέθηκαν σε επιφυλακή καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τους 40 βαθμούς Κελσίου ακόμη και σε βορειότερες περιοχές που συνήθως έχουν πιο ήπιο κλίμα. Οι αρχές ανέστειλαν υπαίθριες αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, ενώ ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον έως την Τετάρτη.

Στην Ιταλία, οι προειδοποιήσεις υψηλού κινδύνου επεκτάθηκαν σε οκτώ πόλεις του βόρειου και κεντρικού τμήματος της χώρας. Κοντά στο Milan, κτηνοτρόφοι εγκατέστησαν ανεμιστήρες και συστήματα ψεκασμού για να προστατεύσουν τα ζώα από τη ζέστη, ενώ στη Ρώμη οι επισκέπτες αναζητούσαν δροσιά στα ιστορικά σιντριβάνια.

Στη Μεγάλη Βρετανία, η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για ακραία ζέστη σε μεγάλο μέρος της νότιας England και της Wales, με τις θερμοκρασίες να ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Στη Γερμανία, οι θερμοκρασίες πλησιάζουν επίσης τους 35 βαθμούς. Ένας 23χρονος άνδρας πνίγηκε το Σάββατο σε λίμνη κοντά στην Rheinstetten, ενώ τρία ακόμη άτομα αγνοούνται μετά από κολύμβηση στον ποταμό Ρήνο, γνωστό για τα ισχυρά του ρεύματα.

Γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι τέσσερα παιδιά έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό το Σάββατο, περιστατικά που αποδίδονται εν μέρει στις επικίνδυνες συνθήκες που δημιουργεί ο παρατεταμένος καύσωνας.

Πηγή: skai.gr

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