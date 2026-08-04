ΗΠΑ: Συνελήφθη ένας ύποπτος για τις πυρκαγιές στο Σποκάν

Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι συνελήφθη ένας άνδρας ως ύποπτος για τις μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν στην Πολιτεία της Ουάσιγκτον, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Οι πυροσβέστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες που έχουν κάψει ολόκληρες συνοικίες της πόλης Σποκάν και ανάγκασαν 65.000 ανθρώπους να εκκενώσουν την περιοχή. Δεν έχουν αναφερθεί νεκροί.

Ένας 37χρονος συνελήφθη και κρατείται προσωρινά ως ύποπτος για την πυρκαγιά στο Ολντ Τρέιλς, τη μεγαλύτερη από τις τρεις που μαίνονται στην περιοχή, ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της κομητείας Σποκάν, Τζον Νόουλς. Ο άνδρας αυτός είχε συλληφθεί αρχικά το Σάββατο, αλλά αφέθηκε ελεύθερος. Αστυνομικοί τον συνέλαβαν και πάλι, αφού τον συνέδεσαν με την πυρκαγιά. Ένας αυτόπτης μάρτυρας τον είχε δει γονατισμένο στα χορτάρια, στο σημείο απ’ όπου ξεκίνησε η φωτιά. «Είχε μαζί του αδιάβροχα σπίρτα και έναν αναπτήρα», είπε ο Νόουλς.

Ο άνδρας αυτός, που ονομάζεται Άαρον Φαρινάτσι, είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για ανθρωποκτονία εξ αμελείας στην Αριζόνα.

Με βάση τον προσωρινό απολογισμό των αρχών, οι πυρκαγιές, που τροφοδοτούνται από τους ισχυρούς ανέμους, έχουν καταστρέψει 700-1.100 κτίρια στο Σποκάν. Σε πολλά σπίτια το μόνο που απέμεινε ήταν οι καμινάδες των τζακιών.

«Είναι απλώς σπαρακτικό», είπε ο Τζεφ Μπιντλς, που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει εσπευσμένα το σπίτι του, μαζί με την αρραβωνιαστικιά του και τους δύο σκύλους τους. «Περάσαμε με το αυτοκίνητο από τη γειτονιά και είδαμε όλα αυτά τα σπίτια. Είναι ένα από τα πιο σπαραξικάρδια πράγματα που έχω δει στη ζωή μου», πρόσθεσε.

Οι συνοικίες που κάηκαν θυμίζουν «εμπόλεμη ζώνη» και η κατάσταση «είναι ακόμη πολύ επικίνδυνη», προειδοποίησε τη Δευτέρα ο Γκεντ Γουέλς, ταγματάρχης της Εθνοφρουράς στην Πολιτεία Ουάσιγκτον.

Καμία από τις τρεις πυρκαγιές που απειλούν το Σποκάν, μια πόλη 230.000 κατοίκων σε απόσταση 4 ωρών οδικώς από το Σιάτλ, δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο. Οι πυροσβέστες ελπίζουν ότι με την πτώση της θερμοκρασίας και των ανέμων θα πετύχουν κάποια πρόοδο. Όμως το θερμόμετρο θα ανέβει ξανά μέχρι τα τέλη της εβδομάδας, κάτι που ανησυχεί τις αρχές.

Η δήμαρχος του Σποκάν Λίζα Μπράουν ζήτησε από τους κατοίκους που θέλουν να επιστρέψουν «να κάνουν υπομονή», γιατί ενδέχεται να περάσουν «εβδομάδες» μέχρι να τους επιτραπεί κάτι τέτοιο, ανάλογα με το σημείο όπου βρίσκεται το σπίτι τους.

Οι αρχές προσπαθούν επίσης να έρθουν σε επαφή με 14 πρόσωπα με τα οποία δεν έχουν καταφέρει να μιλήσουν τηλεφωνικά, είπε ο σερίφης Νόουλς. Σε αυτό το στάδιο πάντως, δεν θεωρούνται αγνοούμενοι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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