Κατσαφάδος: Επιδότηση ενοικίου μέχρι 500 ευρώ και αποζημίωση στο 100% για σπίτια που κάηκαν

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος ανακοίνωσε ότι ξεκινούν άμεσα οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Όπως ανέφερε, στο ERTNews στόχος είναι η γρήγορη επιστροφή των πληγέντων στην κανονικότητα.

Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, διευκρίνισε ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100%, τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες.

Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιοτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν έως και τα 6.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς.

Σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κριθεί προσωρινά ακατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας.

Για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν, ανέφερε ότι θα υπάρξει αντίστοιχο πλαίσιο στήριξης. Οι ζημιές στις κτιριακές υποδομές θα αντιμετωπιστούν όπως και στις κατοικίες, ενώ για εξοπλισμό και μηχανήματα προβλέπεται επιδότηση στο 70% της ζημιάς.

Παράλληλα, εξετάζονται μέτρα όπως η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, ενώ αναμένεται η ανακοίνωση επιπλέον μέτρων μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, το απόγευμα.

Πηγή: skai.gr

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