Ο πιλότος που έχασε τη ζωή του στη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, την Κυριακή, κοντά στην Ψάθα, ήταν ο 46χρονος Δανός Ρούνε Κίνταλ.

Την ταυτότητά του αποκάλυψε ο αδελφός του, Τούε Κίνταλ, μιλώντας στο δανικό τηλεοπτικό δίκτυο TV 2. Ο Ρούνε καταγόταν από το Γκόντβατ, κοντά στην πόλη Σίλκεμποργκ.

«Είναι μια τεράστια απώλεια και απερίγραπτα θλιβερό που έφυγε από τη ζωή με αυτόν τον τρόπο», είπε ο Τούε Κίνταλ, μιλώντας για τον αδερφό του.

«Θέλω ο κόσμος να γνωρίζει ότι προσέφερε ένα σημαντικό έργο συμμετέχοντας στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των πυρκαγιών στην Ελλάδα», πρόσθεσε.

Έμπειρος και ιδιαίτερα αγαπητός πιλότος

Ο Ρούνε Κίνταλ ζούσε μόνιμα στην πόλη Τέρας, στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά.

Ήταν ιδιαίτερα έμπειρος πιλότος ελικοπτέρων, με περισσότερες από 9.000 ώρες πτήσης και τουλάχιστον 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, σύμφωνα με τον αδελφό του.

«Ήταν εξαιρετικός πιλότος και ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους», δήλωσε ο Τούε Κίνταλ.

Για πολλά χρόνια, ο Ρούνε Κίνταλ πετούσε ελικόπτερα για την ξυλοβιομηχανία στον Καναδά, μεταξύ άλλων, ενώ τα τελευταία χρόνια είχε αναλάβει αποστολές με πυροσβεστικά ελικόπτερα.

Επρόκειτο να ταξιδέψει στη Δανία την Τρίτη

Ο αδελφός του αποκάλυψε ότι λίγες ημέρες πριν από το δυστύχημα ο Ρούνε είχε παραλάβει το ελικόπτερο που χειριζόταν τη στιγμή της σύγκρουσης.

«Μού έστειλε φωτογραφίες του ελικοπτέρου πριν από λίγες ημέρες. Είχε λίγους περισσότερους ίππους από εκείνα που συνήθιζε να πετά και ήταν ενθουσιασμένος», είπε.

Ο Τούε Κίνταλ ανέφερε ότι είχε δει για τελευταία φορά τον αδελφό του στις φθινοπωρινές διακοπές του 2025, όταν τον είχε επισκεφθεί στον Καναδά. Οι δύο τους σχεδίαζαν να συναντηθούν ξανά σύντομα, καθώς ο Ρούνε επρόκειτο να ταξιδέψει στη Δανία την Τρίτη.

Όπως είπε, ενημερώθηκε για τον θάνατο του αδελφού του από τον επικεφαλής της εταιρείας στην οποία ανήκουν και τα δύο ελικόπτερα που ενεπλάκησαν στη σύγκρουση.

«Το ήξερα πριν δεχθώ το τηλεφώνημα. Μόλις η σύζυγός μου κι εγώ είδαμε τις εικόνες από τη συντριβή του ελικοπτέρου, κατάλαβα ότι ήταν εκείνος», δήλωσε.

Η αιτία της σύγκρουσης παραμένει άγνωστη

Το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου διασώθηκε. Βίντεο από τη σύγκρουση φαίνεται να δείχνει ότι το δεύτερο ελικόπτερο προσέκρουσε στο ελικόπτερο που χειριζόταν ο Ρούνε Κίνταλ.

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Η ελληνική Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων δεν έχει ακόμη προσδιορίσει τα αίτια του δυστυχήματος.

Ο Ρούνε Κίνταλ συμμετείχε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των πυρκαγιών στην Ελλάδα μαζί με εκατοντάδες άλλους πυροσβέστες και μέλη εναέριων μέσων.





Πηγή: skai.gr

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