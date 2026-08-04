Οι εξελίξεις στο διεθνές ποδοσφαιρικό στερέωμα είναι καταιγιστικές τα τελευταία 24ωρα, μετά τη δήλωση του προέδρου της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου (1/8), πως αποσύρει την πρότασή του για πώληση ποσοστού 20% όσον αφορά τη συμμετοχή και τα εμπορικά δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου (20%), αντί 4,2 δις δολαρίων σε ιδιώτες επενδυτές.

Η διεθνής κατακραυγή και οι τεράστιες αντιδράσεις απ’ την πλειοψηφία του ποδοσφαίρου σε επίπεδο συνομοσπονδιών και προσώπων, οδήγησαν τον ισχυρό άνδρα της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας σε αναδίπλωση, ωστόσο ακόμη και μετά την απόσυρση του σχεδίου του, η κριτική που δέχεται επί καθημερινής βάσης είναι πολύ σκληρή.

Ακόμη και πρώην συνεργάτες του, σε τοποθετήσεις τους τις τελευταίες ημέρες έκαναν λόγο για «μυστικές» διαδικασίες για τις οποίες οι ίδιοι δεν ήταν ενήμεροι, ενώ μεγάλες συνομοσπονδίες όπως η UEFA προχώρησαν σε ολομέτωπη «επίθεση» εναντίον του Ιταλο-ελβετού μεγαλοπαράγοντα, μιλώντας για αδιαφανείς διαδικασίες κι απόλυτη απώλεια της εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του.

Ο Ινφαντίνο βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με μια πολύ δύσκολη μάχη ενόψει της διεκδίκησης της επανεκλογής του τον Μάρτιο του 2027, καθώς ακόμη και ξεχωριστές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες όπως η αγγλική, η ουαλική, η σουηδική και η σερβική σε επίσημες ανακοινώσεις τους απέσυραν τη στήριξή τους προς το πρόσωπό του, ενώ το ίδιο έπραξε την Τρίτη (4/8) και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Και πλην της αμυδρής υποστήριξης που έχει από αφρικανικές χώρες, η δημοφιλία του έχει «καταβαραθρωθεί» τις τελευταίες δέκα μέρες.

Ήδη η διεθνής ποδοσφαιρική σκηνή θεωρεί δεδομένο πως ο Ινφαντίνο έπειτα από μία δεκαετία στον προεδρικό θώκο θα οδηγηθεί σύντομα σε παραίτηση, ακόμη και πριν απ’ την επόμενη εκλογική διαδικασία για την προεδρία της FIFA που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 18 Μαρτίου στο Μαρόκο.

Κι έχουν αρχίσει οι πρώτες συζητήσεις για τους πιθανούς «διαδόχους» του Ινφαντίνο στην κορυφαία διοικητική θέση του ποδοσφαίρου, με το Reuters να προχωράει σε μία πρώτη πολύ εμπεριστατωμένη ανάλυση, καταλήγοντας σε 5 πρόσωπα που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν την προεδρία της FIFA σε λίγους μήνες. Ιδού λοιπόν οι πιθανοί «διάδοχοι» του Τζιάνι Ινφαντίνο στην κεφαλή της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας:

Βίκτορ Μονταλιάνι (πρόεδρος της CONCACAF)

Ο επικεφαλής της συνομοσπονδίας της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής και Καναδός επιχειρηματίας Βίκτορ Μονταλιάνι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA, σύμφωνα με δημοσίευμα της περασμένης Παρασκευής (1/8).

Η CONCACAF απέρριψε την πρόταση του Ινφαντίνο για συμμετοχή ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων στη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, χωρίς όμως να φτάσει στο σημείο να ζητήσει πλήρες μποϊκοτάζ, όπως έκανε η UEFA. Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 αποτέλεσε την πρώτη διοργάνωση που φιλοξενήθηκε σε έδαφος της CONCACAF μετά το 1994.

Αλεξάντερ Τσέφεριν (πρόεδρος της UEFA)

Ο Σλοβένος πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν απείχε απ’ τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον περασμένο μήνα, έπειτα από σειρά διαφωνιών μεταξύ UEFA και FIFA. Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία αναδείχθηκε σε έναν από τους πιο έντονους επικριτές του Ινφαντίνο κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα δύσκολης εβδομάδας για τον επικεφαλής της FIFA.

Σεΐχης Σαλμάν μπιν Ιμπραήμ Αλ Χαλίφα (πρόεδρος της AFC)

Ο πρόεδρος της ασιατικής συνομοσπονδίας και ανώτερος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της FIFA, Σεΐχης Σαλμάν μπιν Ιμπραήμ Αλ Χαλίφα από το Μπαχρέιν, συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που έχουν ταχθεί κατά της επέκτασης του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε 64 ομάδες.

Η AFC άσκησε επίσης κριτική στον Ινφαντίνο για την πρόταση περί ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, αναφέροντας ότι το σχέδιο «αποκάλυψε θεμελιώδεις αδυναμίες στις διαδικασίες διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων της FIFA, οι οποίες πρέπει πλέον να αντιμετωπιστούν».

Νασέρ Αλ-Κελαϊφί (πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν)

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico την περασμένη εβδομάδα, παράγοντες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου αρχίζουν να συσπειρώνονται γύρω από τον Καταριανό αθλητικό παράγοντα και πρόεδρο της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ-Κελαϊφί, ως έναν από τους βασικούς διεκδικητές της προεδρίας της FIFA.

Λίζε Κλάβενες (πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας Νορβηγίας)

Η πρόεδρος της νορβηγικής ομοσπονδίας, Λίζε Κλάβενες, μία από τις πιο προβεβλημένες γυναίκες στον χώρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και με πολύ μεγάλο «ρεύμα» σε Ευρώπη και όχι μόνο, υπήρξε μία από τις πιο δυναμικές επικεφαλής της αντίδρασης απέναντι στο σχέδιο του Ινφαντίνο για την πώληση ποσοστού του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Νορβηγία είχε επίσης εξετάσει το ενδεχόμενο να καταθέσει καταγγελία δεοντολογίας στη FIFA, μετά την απόφαση να αρθεί η τιμωρία που είχε επιβληθεί στον επιθετικό των ΗΠΑ, Φολαρίν Μπαλογκάν, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έπειτα από παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η υπόθεση αυτή αναζωπύρωσε τα ερωτήματα σχετικά με τη σχέση του Ινφαντίνο με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Πηγή: skai.gr

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