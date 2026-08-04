Παπουτσάνης: Αύξηση πωλήσεων το πρώτο εξάμηνο, στο 55% οι εξαγωγές

Σε 40,7 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης το πρώτο εξάμηνο 2026, έναντι συγκρίσιμων πωλήσεων 38,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 5%, με την αξία των εξαγωγών να αντιπροσωπεύει το 55% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Σημειώνεται ότι σε συνέχεια του πρώτου τριμήνου, στη διάρκεια του οποίου οι πωλήσεις παρέμειναν σχεδόν σταθερές, το δεύτερο τρίμηνο ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 10% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το μικτό κέρδος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθε σε 14,7 εκατ. ευρώ έναντι 13,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Το μικτό περιθώριο κέρδους το πρώτο εξάμηνο 2026 ανήλθε σε 36% (34% το πρώτο εξάμηνο του 2025).

Τα έξοδα διάθεσης, διοίκησης, έρευνας και ανάπτυξης της Παπουτσάνης ανήλθαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε 10 εκατ. ευρώ έναντι 9,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10%,

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 6,2 εκατ. ευρώ έναντι 5,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025 βελτιωμένα κατά 8%.

Τα κέρδη προ φόρων της Παπουτσάνης ανήλθαν σε 4,0 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 3,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, βελτιωμένα κατά 15%. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 3,4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 3,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, βελτιωμένα κατά 8%.

Η κατηγορία των επώνυμων προϊόντων κατέγραψε ανάπτυξη κατά 8% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο 2025, οδηγούμενη κυρίως από τις κατηγορίες οικιακής φροντίδας. Ειδικότερα, οι πωλήσεις στις κατηγορίες Οικιακής Φροντίδας αυξήθηκαν κατά 20% το πρώτο εξάμηνο του 2026, χάρη στην θετική ανταπόκριση των καταναλωτών στα καινοτόμα προϊόντα της Παπουτσάνης. Παράλληλα, οι παραδοσιακές κατηγορίες Προσωπικής Περιποίησης, διατηρήθηκαν στα επίπεδα του πρώτου εξαμήνου 2025.

Η συνολική εικόνα της κατηγορίας ξενοδοχειακών προϊόντων επηρεάστηκε από τη μειωμένη δραστηριότητα στις παραγωγές ξενοδοχειακών προϊόντων για τρίτους, γεγονός που οφείλεται κυρίως σε υψηλή περυσινή βάση, λόγω spot παραγωγών για την κάλυψη των αναγκών συγκεκριμένου πελάτη το πρώτο τρίμηνο του 2025. Συνολικά, η κατηγορία διαμορφώθηκε σε επίπεδα κατά 7% χαμηλότερα σε σχέση με το 2025, ενώ η πρόβλεψη για το σύνολο του έτους παραμένει θετική. Η υποκατηγορία των επώνυμων ξενοδοχειακών προϊόντων συνεχίζει να διευρύνει την πελατειακή της βάση, σημειώνοντας ανάπτυξη κατά 8%, το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Οι πωλήσεις της κατηγορίας προϊόντων τρίτων σημείωσαν αύξηση 9% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2025, η οποία συνδέεται κυρίως με την ανάπτυξη υφιστάμενων συνεργασιών, αλλά και επέκταση σε νέες συνεργασίες.

Οι πωλήσεις σαπωνομαζών παρουσίασαν αύξηση κατά 4% και προβλέπεται να διατηρήσουν τη θετική αυτή δυναμική για το υπόλοιπο του έτους.

Πηγή: skai.gr

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