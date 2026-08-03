Ζώδια: Φανέρωσέ μου τη μάσκα που κρύβεις... – Τι προβλέπει ο Κώστας Λεφάκης

Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Μια σημαντική για σας σχέση μπορεί να κινδυνέψει την περίοδο αυτή. Αποφύγετε να αναλάβετε καινούργιες ευθύνες και μην χαραμίζετε μέρες ξεκούρασης που χρειάζεστε. Ωστόσο πρέπει να είστε προσεκτικοί στη θάλασσα όπως και όταν ασχολείστε με μηχανήματα. Τούτο το καλοκαίρι εγκαινιάζει μια μεταβατική περίοδο στη ζωή σας και θα σας υποχρεώσει να υποστηρίξετε τις ιδέες σας έμπρακτα, συχνά κόντρα στις αντιλήψεις των ανθρώπων που είναι δίπλα σας. Φανείτε περισσότερο ανεκτικοί με ανθρώπους που σας αφορούν, αποφύγετε πολυσύχναστους χώρους και μην εμπλέκεστε σε παρέες που δεν σας ταιριάζουν. Εννοείται ότι πρέπει να προσέξετε και την διαχείριση των χρημάτων σας.

Ταύρος

Ένταση προβλέπεται στην προσωπική σας ζωή τις μέρες που ακολουθούν. Τυχόν οικογενειακά θέματα αυτή την περίοδο είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν με σύνεση και προνοητικότητα. Όσο και να είστε προγραμματισμένοι, τα έκτακτα περιστατικά που θα προκύψουν και θα σας επηρεάσουν είναι αναπόφευκτα. Φροντίστε να αντιμετωπίσετε με σύνεση. Όσοι εργάζεστε αυτή την εποχή προσέξτε τις κινήσεις σας στον τομέα αυτό και όσοι τύχετε υποσχέσεων από τρίτους καλό θα είναι να αφήσετε το χρόνο να αποδείξει τη συνέπειά τους. Εξελίξεις ενδιαφέρουσες θα παρατηρηθούν στην ερωτική σας ζωή.

Δίδυμοι

Αργά αλλά σταθερά μια καλύτερη εποχή ανοίγεται μπροστά σας. Η σχέση σας με το περιβάλλον βελτιώνεται και καινούργιοι άνθρωποι έρχονται να προστεθούν στη ζωή σας. Μην αφήνετε τα προσωπικά σας προβλήματα να σας αποδιοργανώνουν και δώστε στον εαυτό σας μια μικρή δόση ξεκούρασης και αποστασιοποίησης από την καθημερινότητα της δουλειάς. Παραμείνετε προσεκτικοί στην οικονομική σας διαχείριση και ελιχθείτε, όσοι τυχόν πιεστείτε από τους πιστωτές σας. Αισθητή θα είναι η διεύρυνση της κοινωνικής σας ζωής και η ανακούφιση από ένα χρόνιο οικογενειακό πρόβλημα.

Καρκίνος

Το φετινό καλοκαίρι παραμένει έντονο και συνεχώς εναλλασσόμενο με αποτέλεσμα να διατηρεί σχεδόν αμείωτη την ανησυχία και τον εκνευρισμό σας. Τις μέρες αυτές λοιπόν είναι σκόπιμο να μην αφήσετε τα οικογενειακά σας προβλήματα ή ζητήματα να επηρεάσουν την διάθεση και την δραστηριότητα σας. Μέσα σε όλη την διεκπεραίωση που έχετε να κάνετε, διαθέστε και κάποιες μέρες για να ξεκουραστείτε και να αλλάξετε περιβάλλον. Μια καινούργια γνωριμία θα σας εντυπωσιάσει αλλά μην βιαστείτε να δώσετε προεκτάσεις. Εμποδίστε την παρέμβαση τρίτων στην προσωπική σας ζωή.

Λέων

Καθώς ο Αύγουστος προχωρά, οι εξελίξεις της καθημερινότητας βελτιώνονται. Η κινητικότητα αυξάνει και οι μετακινήσεις των περισσοτέρων δίνουν μια άλλη διάσταση στην ζωή σας θυμίζοντας σας καλύτερες εποχές. Ίσως μετά από αρκετά χρόνια να είναι ένας ενδιαφέρον Αύγουστος και μια πιο εποικοδομητική περίοδος γενεθλίων. Παρά τις γενικότερες δυσκολίες, έχετε τις προοπτικές να τα καταφέρετε και να εξασφαλίσετε την κάλυψη όλων των αναγκών που αναφύονται αυτή την περίοδο. Για τους αδέσμευτους από εσάς, εντυπωσιακές θα είναι οι νέες γνωριμίες όπου οι περισσότερες θα έχουν και μια ραγδαία εξέλιξη.

Παρθένος

Ίσως είναι το πρώτο καλοκαίρι μετά από μερικά χρόνια που σας δίνεται η ευκαιρία να κινηθείτε με μεγαλύτερη άνεση και να περάσετε μέρες απόλαυσης, ξεκούρασης και διασκέδασης. Εκεί ωστόσο που θα πρέπει να φανείτε προνοητικοί για μία ακόμα φορά είναι στα οικονομικά σας. Κάποιες αλλαγές που θα παρατηρηθούν στη ζωή σας, θα σας βοηθήσουν να χαράξετε καινούργιους δρόμους. Προσπαθήστε για κάτι καλύτερο λοιπόν χωρίς να άγχεστε για το αποτέλεσμα των προσπαθειών που θα καταβάλετε. Αυτά θα σας ανταμείψουν έστω και ετεροχρονικά. Νέες γνωριμίες και προτάσεις έχουν ενδιαφέρον, αξιοποιήστε τις δέοντος.

Ζυγός

Παρά την ανάγκη σας να δραπετεύσετε κάπου και να απαλλαγείτε από υποχρεώσεις που συνεχίζουν να υπάρχουν, θα παραμείνετε επί των επάλξεων τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον κοινωνικό τομέα. Θα γίνετε αντικείμενο προσοχής των άλλων αλλά και στόχος για αθέατους σκοπευτές. Καλό θα είναι να επιμεληθείτε την άμυνα σας και να αποφύγετε να εμπλακείτε σε καταστάσεις οι οποίες εμπεριέχουν κινδύνους ή πιθανότητα άσκοπης οικονομικής κατανάλωσης. Κλείστε εκκρεμότητες πάσης φύσεως και αποφύγετε ύποπτες ή επικίνδυνες καταστάσεις. Ερωτικά αρκείτε σε αυτό που μπορεί να σας δοθεί.

Σκορπιός

Καθώς κλείνετε μια εποχή δυσκολιών, μην βιαστείτε να βασιστείτε σε κανένα συνάνθρωπο σας πριν ο χρόνος δοκιμάσει την σταθερότητα των χαρακτήρων τους και την συνέπεια της συμπεριφοράς τους. Ο Άρης στο ζώδιο σας, σας εξοπλίζει με αντοχή για να αντιμετωπίσετε διαφορές καταστάσεις αλλά παράλληλα εξετάζει και τα όρια της υπομονής σας μετά από αυτά που θα μεσολαβήσουν. Ο Κρόνος στο ζώδιο σας δοκιμάζει την αντοχή σας μέσα από αντιξοότητες που θα προκύψουν. Κινηθείτε προσεκτικά και προνοητικά. Οι αδέσμευτοι μην βιάζεστε να κάνετε επενδύσεις σε νέες γνωριμίες όσο και αν σας γοητεύουν.

Τοξότης

Οι μέρες αυτές σας διευκολύνουν σε μετακινήσεις, συζητήσεις, ταξίδια και σε ανάπτυξη νέων γνωριμιών. Καλό όμως είναι να έχετε μέτρο στους ενθουσιασμούς και στις παρορμήσεις σας. Συνεχίστε να μεριμνάτε για την ασφάλεια της εργασίας σας και να μην αφήνετε τους αντιπάλους σας να κερδίζουν έδαφος. Ενδιαφέρουσες εξελίξεις έστω και λίγο αιφνίδια, σημειώνονται και στην αισθηματική σας ζωή. Ωστόσο οι περισσότεροι θα κριθείτε να πάρετε μια θέση ή απόφαση η διαδικασία της οποίας δεν θα είναι καθόλου εύκολη. Αποφύγετε να φορτώσετε με νέα υπόλοιπα τους χρεωστικούς σας λογαριασμούς. Μην δίνετε υποσχέσεις που δεν μπορείτε να κρατήσετε.

Αιγόκερως

Μεταβατικό το διάστημα αυτό, σας βρίσκει αρκετά εκτεθειμένους και άλλο τόσο «χτυπημένους». Ότι μεσολαβεί τώρα αποτελεί προμήνυμα και προειδοποίηση για τους επόμενους μήνες. Τόσο οι εξελίξεις στα αισθηματικά σας όσο και στα επαγγελματικά σας πρέπει να αντιμετωπιστούν με ψυχραιμία και ρεαλισμό. Μην αφήνετε το φόβο να κερδίζει έδαφος μέσα σας και μην επιμένετε σε κάποιες νοοτροπίες και ιδέες που έχουν πλέον ξεπεραστεί. Αποφύγετε ρίσκα, προκλήσεις και επικίνδυνες δραστηριότητες. Στα ερωτικά σας δεν πρέπει να έχετε παράπονο, εκτός αν δεν προσπαθείτε να κάνετε γνωριμίες.

Υδροχόος

Αρκετή ένταση θα χαρακτηρίσει την καθημερινότητα της ζωής σας το διάστημα που μεσολαβεί. Οργανώστε σωστά το χρόνο σας και μην περιορίζετε τις ώρες ή τις μέρες ηρεμίας ή ξεκούρασης που χρειάζεστε. Αποφύγετε επίσης αντιθέσεις στο άμεσο περιβάλλον σας. Στις προσωπικές σας σχέσεις δείξτε κατανόηση και φροντίστε να εξομαλύνετε τυχόν διαφορές με μια ειλικρινή και ήρεμη συζήτηση. Μην αμελείτε την διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων και το κλείσιμο υποθέσεων που συντηρούν το άγχος ή και το επαυξάνουν. Ερωτικά η κατάσταση είναι ρευστή αλλά στη βάση της ικανοποιητική.

Ιχθύς

Πολλοί θα επιστρατευτείτε από έκτακτες ανάγκες της εργασίας σας. Ο μήνας βέβαια είναι καλύτερος αλλά κάποιες δύσκολες στιγμές δεν θα λείψουν. Μεριμνήστε ιδιαίτερα για το οικονομικό σας μέλλον και μην ανοίγεστε σε νέα έξοδα. Εκμεταλλευτείτε περιστασιακές ευκαιρίες, έστω και για πρόχειρη τακτοποίηση τόσο οικονομικών όσο και άλλων υποθέσεων που εκκρεμούν. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες υιοθετήστε μια νέα τακτική για την προώθηση των συμφερόντων σας. Οργανώστε από τώρα τις κινήσεις σας για να βγείτε πιο δυναμικά στην αρένα του ανταγωνισμού και της δημιουργικότητας από τις αρχές του προσεχούς φθινοπώρου. Μην ξεχνάτε να είστε πρακτικοί.

Πηγή: skai.gr

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