Νότια Κορέα: 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω ζέστης από τα μέσα Μαΐου - Σε κατάσταση συναγερμού η Σεούλ

Δεκαεννέα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από ασθένειες που συνδέονται με τη ζέστη από τις 15 Μαΐου στη Νότια Κορέα, όπου αρκετές περιοχές ασφυκτιούν λόγω των ακραίων θερμοκρασιών.

Συνολικά 2.021 άνθρωποι παρουσίασαν ασθένειες εξαιτίας της ζέστης μεταξύ της 15ης Μαΐου και της 3ης Αυγούστου, και 19 κατέληξαν από την αιτία αυτή, ανακοίνωσε σήμερα η κορεατική υπηρεσία πρόληψης και παρακολούθησης των ασθενειών.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιούνγκ κάλεσε σήμερα τις αρχές να ενισχύσουν την υποστήριξη προς τους ανθρώπους που επλήγησαν από το παρατεταμένο κύμα καύσωνα, χαρακτηρίζοντάς το εθνική καταστροφή, καθώς οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες είναι η αιτία για τους 19 θανάτους στη χώρα.

Μιλώντας σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Λι έδωσε εντολή στους αξιωματούχους να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της καθημερινής ζωής των πολιτών και να επιθεωρήσουν τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας καθώς αυξάνεται η ζήτηση για κλιματισμό.

"Μια ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι οι ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες καθιστούν πολύ πιθανό τα ακραία καιρικά φαινόμενα να συνεχιστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα", δήλωσε ο Λι, ο οποίος ζητεί τον επανασχεδιασμό του συστήματος αντιμετώπισης καταστροφών για τη διαχείριση των επικίνδυνων συνθηκών.

Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους όπου είναι δυνατόν και να πίνουν πολύ νερό. Η Σεούλ έχει ορίσει περίπου 4.000 δημόσιες κλιματιζόμενες εγκαταστάσεις ως κέντρα όπου θα υπάρχει δροσιά, μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Το ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών σε εθνικό επίπεδο κατερρίφθη τρεις φορές κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας και διαμορφώθηκε την Κυριακή στους 42,5 βαθμούς Κελσίου στην Γιανγκσάν, στη νοτιοανατολική Κορέα, κοντά στη μεγάλη πόλη λιμάνι της Μπουσάν, η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει μετρηθεί σε 122 χρόνια μετεωρολογικών παρατηρήσεων.

Στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού έχει τεθεί η πρωτεύουσα Σεούλ λόγω του "σοβαρού κύματος καύσωνα". Ο υδράργυρος αναμένεται να φθάσει εκεί τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Η Σεούλ έχει περίπου 9,6 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ η ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή έχει περισσότερους από 25 εκατομμύρια κατοίκους, περίπου το ήμισυ του πληθυσμού της Νότιας Κορέας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.