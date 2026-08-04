Φωτιά- Αττικοβοιωτία: Μεγάλη καταστροφή στην κτηνοτροφική μονάδα της Κατσικαλής

Τεράστιες είναι οι απώλειες από τη φωτιά που «σάρωσε» την Αττικοβοιωτία, καταστρέφοντας κτηνοτροφική μονάδα στην Κατσικαλή Μεγάρων, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες καταγραφές εκτιμάται ότι περίπου 1.000 ζώα και πτηνά χάθηκαν στις φλόγες.

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Ειδικότερα, έχουν εντοπιστεί νεκρά 21 γουρούνια – χοιρομητέρες μαζί με τα μικρά τους –, ένα καμπρί (αγριόχοιρος εκτροφής) και τρία αρνιά, ενώ περίπου 15 ακόμη πρόβατα αγνοούνται.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η καταστροφή στα πτηνά. Περίπου 500 φραγκόκοτες κάηκαν ολοσχερώς, ενώ 180 κοκόρια πρώτης ηλικίας, ηλικίας μόλις ενός μήνα, δεν επέζησαν της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, υπολογίζεται ότι ακόμη 300 πτηνά χάθηκαν από τη φωτιά, ενώ στις απώλειες συγκαταλέγονται και 30 χήνες.

Η πλήρης καταγραφή των ζημιών βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, με τις απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο να θεωρούνται ιδιαίτερα βαριές για τη μονάδα.

Πηγή: skai.gr

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