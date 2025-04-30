Τραμπ: Καταπληκτική δουλειά στο μεταναστευτικό - Η Κίνα τα πάει πολύ άσχημα - Ο Μπάιντεν φταίει για την οικονομία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του αναφερόμενος στις παράνομες διελεύσεις στα σύνορα, τονίζοντας ότι έχουν μειωθεί «κατά 99,999%». Ο Τραμπ ανέφερε ακόμα ότι αυτό είναι «καταπληκτικό» και ευχαρίστησε το προσωπικό που κάνει «καταπληκτική δουλειά».

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν κάποια «προβλήματα με τους δικαστές», αναφερόμενος στις διάφορες νομικές υποθέσεις που έχουν ξεκινήσει εναντίον της κυβέρνησής του.

Οικονομία

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στη συνέχεια στη μεγαλύτερη είδηση της ημέρας, την έκθεση που έδειξε ότι το ΑΕΠ στις ΗΠΑ συρρικνώθηκε κατά 0,3% το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Ο Τραμπ επέρριψε την ευθύνη για τα φτωχά αποτελέσματα του ΑΕΠ στον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν.

«Δεν φταίει ο Τραμπ, επειδή ήρθαμε τον Ιανουάριο... ήμουν πολύ εναντίον όλων όσων έκανε ο Μπάιντεν όσον αφορά την οικονομία και με τόσους πολλούς τρόπους, όχι μόνο για τα σύνορα», σημείωσε ο Τραμπ.

Ανέφερε ακόμη ότι οι ΗΠΑ έχουν λάβει πάνω από 8 εκατ. δολάρια σε επενδύσεις από εταιρείες ημιαγωγών, αυτοκινητοβιομηχανίες και άλλες. Σημειώνεται ότι η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ ανακοίνωσε χθες ότι οι ΗΠΑ έχουν λάβει 5 δισ. δολάρια.

Δίπλα στον Τραμπ ο Χέγκσεθ

Ο Τραμπ κάθισε δίπλα στον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος δέχεται επί του παρόντος πυρά μετά τις αναφορές ότι μοιράστηκε λεπτομέρειες στρατιωτικής επίθεσης σε ομαδική συνομιλία στην οποία συμμετείχαν η σύζυγος, ο αδελφός και ο προσωπικός δικηγόρος του.

Πάνω στο τραπέζι υπήρξαν πολλά κόκκινα και μαύρα καπέλα του μπέιζμπολ που γράφουν Gulf of America. Στην άλλη πλευρά του Τραμπ κάθισε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Κίνα

Καθώς ο Τραμπ δικαιολόγησε την επιβολή δασμών, είπε ότι «η Κίνα τα πάει πολύ άσχημα αυτή τη στιγμή» και πρόσθεσε ότι δεν θέλει να συμβαίνει αυτό. Σημείωσε ότι «δέχονται απόλυτο σφυροκόπημα στην Κίνα».

«Σε κάποιο σημείο, ελπίζω ότι θα κάνουμε μια συμφωνία με την Κίνα, πραγματοποιούμε συζητήσεις», πρόσθεσε.

Σκοτ Μπέσεντ: Η οικονομική ασφάλεια δεν ήταν ποτέ καλύτερη

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε από τη μεριά του ότι η οικονομική και εθνική ασφάλεια «δεν ήταν ποτέ καλύτερη».

Σημείωσε ότι το «Πρώτα η Αμερική δεν σημαίνει η Αμερική μόνη της». Ο Τραμπ είπε ότι ο Μπέσεντ «κάνει σπουδαία δουλειά».

Ο ΥΠΟΙΚ δεν έδωσε καμία ουσιαστική ενημέρωση για τις εμπορικές συμφωνίες με άλλες χώρες.

Πηγή: skai.gr

