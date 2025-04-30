Πούτιν: Είμαι βέβαιος ότι η Ρωσία θα αποκαταστήσει τελικά τους δεσμούς της με την Ευρώπη

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν έχει καμία αμφιβολία ότι η Μόσχα αργά ή γρήγορα θα αποκαταστήσει τις σχέσεις της με τις ευρωπαϊκές χώρες.

Μιλώντας σε φόρουμ στη Μόσχα, ο Πούτιν είπε ότι πολλοί στην Ευρώπη συμμερίζονται τη θέση της Ρωσίας σε ορισμένα ζητήματα.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας προσέθεσε ότι ορισμένοι Ουκρανοί στρατιώτες εξακολουθούν να κρύβονται σε υπόγεια και κρησφύγετα στην περιοχή Κουρσκ.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Πούτιν τηλεφώνησε στους ανώτατους διοικητές του στο Κουρσκ για να τους συγχαρεί για τη «νίκη» και το τέλος της επιχείρησής τους να εκδιώξουν τις ουκρανικές δυνάμεις από την περιοχή, μετά την εισβολή ουκρανικών δυνάμεων πέρα ​​από τα σύνορα τον περασμένο Αύγουστο.

Ακόμα, ο Πούτιν δήλωσε ότι σύμφωνα με πληροφορίες κατασκόπων λίγοι Ουκρανοί που έμειναν πίσω ζητούσαν από τους διοικητές να τους εκκενώσουν επειγόντως σε ασφαλές μέρος.

Η Ουκρανία έχει δηλώσει ότι ορισμένες από τις δυνάμεις της βρίσκονται ακόμη εντός του Κουρσκ και στην κοντινή περιοχή Μπέλγκοροντ της Ρωσίας.

Πηγή: skai.gr

