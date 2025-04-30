Θα επιτεθεί η Ινδία στο Πακιστάν;

Η διαμάχη μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν κλιμακώνεται ολοένα περισσότερο. Σύμφωνα με την πακιστανική κυβέρνηση η Ινδία φέρεται να ετοιμάζει στρατιωτικό χτύπημα εναντίον του Πακιστάν.

Αμείωτη συνεχίζεται η κλιμάκωση της διαμάχης μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, έπειτα από την τρομοκρατική επίθεση που έλαβε χώρα την περασμένη εβδομάδα στο Κασμίρ, όπου έχασαν τη ζωή τους 26 άνθρωποι. Πλέον δεν μοιάζει απίθανο το ενδεχόμενο ακόμη και ένοπλης σύρραξης μεταξύ των δύο κρατών.

Ο υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν, Αταουλάχ Ταράρ, ανέφερε πως το Ισλαμαμπάντ έχει «αξιόπιστες πληροφορίες» πως η Ινδία σχεδιάζει στρατιωτικό χτύπημα μέσα στις επόμενες 24 έως 36 ώρες. Λίγες ώρες νωρίτερα, την Τρίτη, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι φέρεται να εξουσιοδότησε τις ινδικές ένοπλες δυνάμεις να «απαντήσουν» για την επίθεση με όποιον τρόπο θεωρούν εκείνες κατάλληλο.

Ο Ταράρ κατηγόρησε ακόμη το Νέο Δελχί πως σκοπεύει να εργαλειοποιήσει την επίθεση των αυτονομιστών στο Κασμίρ ως «πρόσχημα» και με δικαιολογία τις «αβάσιμες και κατασκευασμένες κατηγορίες για πακιστανική εμπλοκή στο περιστατικό στο Παχαλγκάμ» να διεξάγει στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Πακιστάν. Ο υπουργός Πληροφοριών προσέθεσε δε πως το Ισλαμαμπάντ προτίθεται να συνεργαστεί στα πλαίσια μίας «αξιόπιστης, διαφανούς και ανεξάρτητης έρευνας από μία ουδέτερη επιτροπή» για τη διερεύνηση της επίθεσης στο Παχαλγκάμ – μη διστάζοντας πάντως να τονίσει επιπλέον πως το Πακιστάν θα απαντήσει «αποφασιστικά» σε τυχόν επίθεση της Ινδίας.

Έκκληση για αποκλιμάκωση από τον Γκουτέρες

Την Τρίτη ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, συνομίλησε στον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, και τον Ινδό υπουργό Εξωτερικών Σουμπραχμανυάμ Τζαϊσανκάρ.

«Ο Γενικός Γραμματέας εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν και υπογράμμισε την ανάγκη να αποφευχθεί μία σύγκρουση που θα μπορούσε να έχει τραγικά αποτελέσματα», ανέφερε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίτς. Μία σύγκρουση μεταξύ των δύο γειτόνων, οι οποίοι είναι επίσης και εξοπλισμένοι με πυρηνικά όπλα, «θα ήταν καταστροφική για τις δύο χώρες αλλά και για τον πλανήτη συνολικά».

Το γραφείο του Σαρίφ δήλωσε πως ο πρωθυπουργός ζήτησε από τον Γκουτέρες να συνετίσει την Ινδία. Ο Πακιστανός πρωθυπουργός έγραψε ακόμη στο X πως «το Πακιστάν παραμένει δεσμευμένο στη διατήρηση της ειρήνης, αλλά σε περίπτωση πρόκλησης θα αμυνθεί της κυριαρχίας του με όλη την ισχύ του».

Ο Τζαϊσανκάρ από την πλευρά του εξέφρασε την εκτίμησή του για την έκκληση του Γκουτέρες, προσθέτοντας πως «η Ινδία είναι αποφασισμένη να φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης τους δράστες, τους σχεδιαστές και τους υποστηρικτές της επίθεσης» στο Κασμίρ.

Δεν αποκλείεται η Ινδία να επιτεθεί

Η επικεφαλής της υπηρεσίας της DW στο Νέο Δελχί, Σάντρα Πέτερσμαν, εκτιμά πάντως πως η πρόσφατη ιστορία της Ινδίας καταδεικνύει πως δεν αποκλείεται η χώρα να αποφασίσει εν τέλει να προβεί σε στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Πακιστάν.

Όπως εξηγεί η δημοσιογράφος, μετά από επιθέσεις εναντίον Ινδικών στρατευμάτων στην ινδική περιοχή του Κασμίρ το 2016 και το 2019 το Νέο Δελχί προέβη σε περιορισμένης έκτασης στρατιωτικά αντίποινα. Για παράδειγμα «το 2019 η ινδική πολεμική αεροπορία έπληξε ένα φερόμενο στρατόπεδο εκπαίδευσης τρομοκρατών στο Αμποταμπάντ του Πακιστάν, το οποίο βρίσκεται κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν». Επομένως, «το ενδεχόμενο μίας στρατιωτικής αντίδρασης από την πλευρά της Ινδίας μετά την επίθεση σε βάρος αμάχων είναι πολύ πιθανό». Τα τελευταία χρόνια η Ινδία προσπαθεί επιπλέον να απομονώσει διπλωματικά το Πακιστάν, προκειμένου να ασκήσει ολοένα μεγαλύτερη πίεση στο Ισλαμαμπάντ.

Εξάλλου, η διαμάχη στο Κασμίρ αφορά και άλλα κράτη πέραν της Ινδίας και του Πακιστάν, όπως τονίζει η Πέτερσμαν. Έτσι, οι εδαφικές διεκδικήσεις της Κίνας στην ευρύτερη περιοχή θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην εμπλοκή και μίας τρίτης πυρηνικής δύναμης στη σύγκρουση.

Πακιστανοί υπήκοοι εγκαταλείπουν την Ινδία

Αντιδρώντας στην επίθεση στο Παχαλγκάμ η Ινδία διέταξε όλους τους Πακιστανούς υπηκόους να εγκαταλείψουν τη χώρα. Πολλοί Πακιστανοί συνεχίζουν να μετακινούνται προς το χερσαίο συνοριακό πέρασμα τις τελευταίες ώρες, παρ' ότι η διορία της ινδικής κυβέρνησης έληγε την Κυριακή.

«Μου είπαν πως είμαι παράνομη και πρέπει να φύγω», δήλωσε στο Associated Press η Σάρα Καν, η οποία διατάχθηκε από τις ινδικές αρχές να φύγει για το Πακιστάν – και αυτό χωρίς τον σύζυγό της, ο οποίος έχει ινδικό διαβατήριο. «Είχαμε εγκατασταθεί εδώ με τις οικογένειές μας. Ζητάμε από την κυβέρνηση να μη μας ξεριζώσει», δήλωσε ακόμη η Καν, η οποία είχε μακροχρόνια άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα έως τον Ιούλιο του 2026.

Σε παρόμοια αντίμετρα προέβη και η πακιστανική κυβέρνηση, η οποία εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή στην επίθεση, ακυρώνοντας και αυτή της περισσότερες άδειες παραμονής για πολίτες της Ινδίας που ζουν στο Πακιστάν.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.