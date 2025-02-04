Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρότεινε ιδιωτικά να ενεργοποιηθεί μια ρήτρα έκτακτης ανάγκης για να επιτραπεί στις χώρες να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες, σύμφωνα με το Politico, που επικαλείται τέσσερις αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόταση που κατατέθηκε κατά τη διάρκεια της άτυπης συνόδου για την Άμυνα των Ευρωπαίων ηγετών τη Δευτέρα, θα επιτρέψει στις κυβερνήσεις να αυξήσουν σημαντικά τις αμυντικές τους δαπάνες χωρίς να παραβιάζουν τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ.

Αυτοί οι κανόνες επιτρέπουν στις χώρες να αποκλίνουν από τα σχέδια δαπανών τους «σε περίπτωση σοβαρής οικονομικής ύφεσης» ή σε «εξαιρετικές περιστάσεις εκτός του ελέγχου της κυβέρνησης».

Η Φον ντερ Λάιεν είπε στους δημοσιογράφους ότι «θα χρησιμοποιήσει όλο το φάσμα των ευελιξιών που προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης για να επιτρέψει σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών».

Η ίδια εξήγησε ότι «για έκτακτες στιγμές, είναι δυνατό να υπάρξουν έκτακτα μέτρα και στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Και νομίζω ότι ζούμε σε εξαιρετικούς καιρούς».

Η φον ντερ Λάιεν δέχεται πιέσεις από υπερχρεωμένες χώρες της Νότιας Ευρώπης, όπως η Ιταλία και η Ελλάδα, ώστε να αντιμετωπιστούν διαφορετικά τις αμυντικές δαπάνες.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η ενεργοποίηση της ρήτρας έκτακτης ανάγκης θα επιτρέψει στις χώρες να δαπανήσουν περισσότερα για την άμυνα χωρίς να χρειαστεί επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας για τις εθνικές δαπάνες που τέθηκε σε ισχύ πέρυσι μετά από μακρά και επίπονα παζάρια.

«Αν η αύξηση των δαπανών οφείλεται στην άμυνα, θα μπορούσαν οι χώρες να υποστηρίξουν ότι πρόκειται για εξαιρετικές στιγμές», δήλωσε ο Ζολτ Ντάρβας, ανώτερος συνεργάτης στο think tank Bruegel στις Βρυξέλλες. «Τώρα έχουμε μια απειλή από τη Ρωσία» και η εγγύηση ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ευρώπη φαίνεται να έχει αποδυναμωθεί», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

