Οι 23 χώρες της ΕΕ που είναι και μέλη του ΝΑΤΟ είναι πιθανό να συμφωνήσουν να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες πάνω από το 2% του ΑΕΠ τους που ισχύει σήμερα στη διάρκεια της συνόδου κορυφής της Συμμαχίας τον Ιούνιο, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πιέσεις στους συμμάχους του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ τους, έναν στόχο που κανένα από τα 32 κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, δεν πληροί αυτή τη στιγμή.

Ο Κόστα έχει συγκαλέσει άτυπη συνάντηση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη Δευτέρα για να συζητήσουν τις επενδύσεις σε άμυνα και ασφάλεια, όπως δήλωσε ο ίδιος αργά χθες Τετάρτη σε συνέντευξή του στον πορτογαλικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTP.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα πάρουν επίσης μέρος στη συνάντηση, πρόσθεσε.

Οι κοινές αμυντικές δαπάνες των 23 χωρών της ΕΕ στο ΝΑΤΟ ήδη πληρούν τον στόχο του 2%, μετά την αύξησή τους κατά 30% έπειτα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, επεσήμανε ο Κόστα.

“Υπάρχει μια πολύ λογική συναίνεση μεταξύ των κρατών-μελών να συνεχίσουν σε αυτόν τον δρόμο”, πρόσθεσε.

“Προβλέπω ότι σίγουρα, στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο, θα τεθεί ένας στόχος υψηλότερος από το 2%”, είπε ο Κόστα. “Αν θα είναι 5%, αν θα είναι 3%, δεν το γνωρίζω, είναι μια απόφαση που θα λάβουν τα κράτη-μέλη εντός του ΝΑΤΟ”, σημείωσε.

Αναλυτές και αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι είναι πολιτικά και οικονομικά αδύνατο σχεδόν για όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ να δαπανούν το 5% του ΑΕΠ τους για την άμυνα, καθώς κάτι τέτοιο θα απαιτούσε δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον. Ωστόσο, προσθέτουν ότι οι σύμμαχοι είναι πιθανό να συμφωνήσουν να ξεπεράσουν τον τρέχοντα στόχο του 2% στην σύνοδο του Ιουνίου.

Ο Κόστα, πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, εκτίμησε ότι η Ρωσία αποτελεί την κύρια απειλή για το ΝΑΤΟ και σημείωσε ότι οι χώρες πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στη βελτίωση της αντιαεροπορικής άμυνας όπως και των αντιπυραυλικών και ηλεκτρονικών συστημάτων.

Οι δαπάνες για την αμυντική τεχνολογία και βιομηχανία θα ενισχύσουν επίσης την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, είπε ο Κόστα, προσθέτοντας ότι κάποια στιγμή θα χρειαστεί να συζητηθεί η “κοινή χρηματοδότηση” της συλλογικής άμυνας.

Η Γαλλία και οι χώρες της Βαλτικής πιέζουν για κοινό δανεισμό από την ΕΕ με στόχο τη χρηματοδότηση των αμυντικών δαπανών. Η έκβαση αυτής της συζήτησης μπορεί να εξαρτηθεί από τις εκλογές που θα διεξαχθούν τον Φεβρουάριο στη Γερμανία, καθώς αυτή μέχρι στιγμής αντιτίθεται στην ιδέα.

Πηγή: skai.gr

