Σέινμπαουμ: Απαξιώνει την επιβολή δασμών από τον Ισημερινό

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ απαξίωσε σήμερα την επιβολή δασμών από τον Ισημερινό, επισημαίνοντας πως οι εξαγωγές μεξικανικών προϊόντων προς αυτήν τη χώρα της Νοτίου Αμερικής είναι ήσσονος σημασίας.

Χθες Δευτέρα, ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση του θα επιβάλει δασμούς 27% στα προϊόντα που εισάγονται από το Μεξικό, κάνοντας λόγο για άνιση μεταχείριση των εταιρειών της πατρίδας του.

Σε συνέντευξη Τύπου, η Σέινμπαουμ είπε σε δημοσιογράφους ότι τα μεξικανικά προϊόντα που καταλήγουν στην αγορά του Ισημερινού αντιπροσωπεύουν μόλις το 0,4% του συνόλου των εξαγωγών του Μεξικού. «Οι γαρίδες από τη (μεξικανική πολιτεία) Σιναλόα είναι πιο νόστιμες από εκείνες του Ισημερινού», είπε η πρόεδρος Σέινμπαουμ, υποβαθμίζοντας τον αντίκτυπο που θα έχουν στη μεξικανική οικονομία οι τελωνειακοί δασμοί από τον Ισημερινό.

Πέρυσι, οι δύο χώρες διέκοψαν διπλωματικές σχέσεις όταν ο Νομπόα διέταξε την έφοδο αστυνομικών στη μεξικανική πρεσβεία στο Κίτο για να συλληφθεί ο πρώην αντιπρόεδρος του Ισημερινού, Χόρχε Γκλας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

