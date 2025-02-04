Η 39χρονη Τουρκάλα ηθοποιός Μελίσα Σοζέν ανακρίθηκε από την αστυνομία της Κωνσταντινούπολης, ως ύποπτη ότι «προώθησε τρομοκρατική προπαγάνδα» σε μια γαλλική τηλεοπτική σειρά κατασκοπείας το 2017.

Η Μελίσα Σοζέν συμμετείχε στη δημοφιλή σειρά της Γαλλίας «Le Bureau des Légendes» στην τρίτη σεζόν όπου στο ρόλο της πολεμούσε ισλαμιστές μαχητές.

Τους τελευταίους μήνες έχει στοχοποιηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επειδή ως «Εσρίν» στη σειρά φορούσε μια στολή που θεωρείται παρόμοια με αυτή της κουρδικής πολιτοφυλακής YPG που εδρεύει στη Συρία.

Η Sozen φέρεται να έδωσε κατάθεση στην αστυνομία κατά την επιστροφή της στην Τουρκία από το εξωτερικό, αλλά δεν συνελήφθη, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων DHA.

Η ίδια φέρεται να είπε στην αστυνομία ότι δεν γνώριζε ότι το κοστούμι που χρησιμοποιήθηκε στη σειρά έμοιαζε με αυτό της τρομοκρατικής ομάδας και ότι το The Bureau δεν προβλήθηκε στην Τουρκία ούτως ή άλλως.

Όταν δέχθηκε πυρά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον περασμένο Αύγουστο, η Sozen ανέφερε μεταξύ άλλων ότι δεν αποδέχεται τις κατηγορίες και ότι η σειρά δεν ήταν ένα κρυφό έργο, αλλά μια άκρως δημοφιλής γαλλική αστυνομική σειρά.

Η Sozen είπε ότι από τα 25 χρόνια εμπειρίας της έχει καταφέρει να κρατάει άμυνες απέναντι σε τέτοια σχόλια.

Η καριέρα της Sozen ξεκίνησε στην τουρκική τηλεόραση και τον κινηματογράφο, αλλά κέρδισε διεθνή αναγνώριση για την ταινία Winter Sleep, η οποία κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες το 2014.

