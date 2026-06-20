Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι (Volodymyr Zelenskyy), έδωσε τελεσίγραφο μίας εβδομάδας στη Λευκορωσία για να απομακρύνει εξοπλισμό αναμετάδοσης που, σύμφωνα με τον ίδιο, χρησιμοποιείται για την υποστήριξη ρωσικών επιθέσεων κατά της Ουκρανίας. Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποίησε ότι το Κίεβο θα επέμβει για να διακόψει τη λειτουργία του.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Παρασκευής, ο Ζελένσκι απηύθυνε άμεση έκκληση προς τον Λευκορώσο πρόεδρο, Αλεξάντερ Λουκασένκο (Alexander Lukashenko), να «απομακρύνει αυτόν τον εξοπλισμό».

«Πιστεύω ότι μία εβδομάδα είναι αρκετή για να το κάνει. Αν δεν το κάνει, θα το κάνουμε εμείς», δήλωσε ο Ζελένσκι. Πρόσθεσε ότι «η Ρωσία θα συνεχίσει να τον ωθεί όλο και περισσότερο σε αυτόν τον πόλεμο», αλλά ότι ο Λουκασένκο πλέον «κατανοεί πως η Ουκρανία θα απαντήσει».

Η πίεση του Κιέβου προς το Μινσκ δεν περιορίζεται μόνο στον εξοπλισμό αναμετάδοσης, ο οποίος, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, «καθοδηγεί τα πυρά εναντίον του λαού μας».

Ο Ουκρανός πρόεδρος επέκρινε επίσης τον Λουκασένκο για τον πετρελαϊκό και διυλιστηριακό τομέα της χώρας του, υποστηρίζοντας ότι «σήμερα η Λευκορωσία αποτελεί έναν από τους βασικούς προμηθευτές του ρωσικού στρατού».

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Κίεβο καταγγέλλει τη χρήση του εδάφους της Λευκορωσίας από τη Ρωσία για επιθέσεις κατά της Ουκρανίας ή χωρών που τη στηρίζουν. Στα μέσα Μαΐου, ο Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει ότι η Μόσχα «εξετάζει σχέδια επιχειρήσεων νότια και βόρεια του εδάφους της Λευκορωσίας», είτε εναντίον της Ουκρανίας είτε εναντίον κάποιας χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ.

Η στήριξη της Λευκορωσίας προς τον Ρώσο πρόεδρο, Πούτιν (Vladimir Putin), στην πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία έχει καταγραφεί ήδη από τα πρώτα στάδια του πολέμου, όταν οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν το λευκορωσικό έδαφος για την εκτόξευση πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά της Ουκρανίας.

Ωστόσο, η Λευκορωσία απέφυγε να αναπτύξει δικά της στρατεύματα, κίνηση που θα την καθιστούσε άμεσο συμμετέχοντα στη σύγκρουση.

Οι πρόσφατες πληροφορίες περί ενδεχόμενων ρωσικών σχεδίων επίθεσης από το έδαφος της Λευκορωσίας οδήγησαν την Ουκρανία στην ενίσχυση της άμυνάς της κατά μήκος των βόρειων συνόρων της, με την κατασκευή τσιμεντένιων εμποδίων για την αναχαίτιση τεθωρακισμένων οχημάτων και αντιαρματικών τάφρων.

Σε συνέντευξή του στο αραβικό δίκτυο Al Arabiya στις 15 Ιουνίου, ο Λουκασένκο δήλωσε ότι η Λευκορωσία δεν αποτελεί απειλή για την Ουκρανία. Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη από τον Ζελένσκι για προηγούμενες δηλώσεις του. «Όταν όμως άρχισα να δέχομαι απειλές, έπρεπε να απαντήσω», ανέφερε ο Λουκασένκο.

Πηγή: skai.gr

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